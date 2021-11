Huawei spouští v Česku stipendijní program na podporu ICT talentů

Komerční sdělení

Podpoře talentů v ICT odvětví a rozvoji odborných znalostí zájemců o práci v IT a telekomunikačním sektoru se Huawei věnuje již několik let prostřednictvím svého programu Seeds for the Future. Nově jej rozšiřuje o evropský stipendijní program určený pro studenty technických univerzit a vysokých škol. Jako první se do programu zapojí Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích.

Studenti, studium - Ilustrační foto | Foto: Pixabay