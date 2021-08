Bílá kniha by tak měla posloužit jako doporučení pro budování datových center pro firemní uživatele, kteří prochází digitální transformací, a jejím cílem je podpořit výstavbu a rozvoj all-flash datových center pro všechna průmyslová odvětví.

Globální společnost se postupně přesouvá do inteligentního věku, ve kterém jsou transformace a inovace datových center nevyhnutelnými trendy. Společně se změnami podnikových IT struktur začíná čím dál více firem investovat do technologických inovací.

Jejich cílem je zejména zefektivnit správu dat, zvyšovat spolehlivost systémů a energetickou účinnost, ale také rozvíjet inteligentní management či zvyšovat agilní způsob řízení v reálném čase. To jsou požadavky, které do budoucna budou muset splňovat nová, udržitelná datová centra, jejichž koncept definuje právě nově publikovaná Bílá kniha.

All-flash datové centrum by podle Bílé knihy mělo využívat SSD úložiště minimálně z 90 % své kapacity (pokrývající externí úložné systémy a vestavěné úložiště serverů), přičemž poskytuje efektivní využití prostoru při zachování spolehlivosti, nízkou latenci a vysokou energetickou účinnost. Tento koncept all-flash datových center významně podpoří rozvoj digitalizace a pomůže firmám maximalizovat hodnotu datových inovací.

Bílá kniha dále popisuje definici a roli all-flash datových center na základě zkušeností v nejrůznějších sektorech, jako jsou kupříkladu finance, doprava či zdravotnictví. Systém all-flash například již není omezen na určité aplikace a úlohy a podporuje zelený, energeticky účinný a udržitelný rozvoj firem a jejich podnikání.

Datová centra postavená na flash technologiích využívají nejen špičková, vysokokapacitní úložiště, ale díky výkonné infrastruktuře zajišťují dostatečný výpočetní výkon i ochranu dat.

Toto řešení je vhodné pro všechny společnosti, které chtějí výrazně zrychlit vlastní digitální rozvoj a posílit své inovační schopnosti. Koncept all-flash datového centra vycházející z Bílé knihy navíc snižuje uhlíkovou stopu a spotřebu energie, což vede ke snížení nákladů a naopak zvýšení výkonnosti.