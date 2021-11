Mark Zuckerberg vytváří vlastní vesmír. Na metaversu se bude pracovat v Evropě

Mark Zuckerberg zvolil na rozdíl od svých kolegů Jeffa Bezosa a Elona Muska do budoucna poněkud jiný byznysplán. V létě oznámil, že hodlá do pěti let přetvořit Facebook ze sociální sítě na koncept zvaný „metaverse“. Idea, která zprvu zněla jak ze science fiction, ovšem stále dostává hmotnější podobu a Zuckerberg jí shledává hodnou masivní investice.

Zakladatel Facebooku Mark Zuckerberg | Foto: Twitter/New York Post