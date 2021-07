Společnost Huawei plánuje v příštích pěti letech investovat 150 milionů dolarů (zhruba 3,3 miliard korun) do rozvoje digitálních talentů. Očekává se, že vzdělávací programy budou mít konečný přínos pro více než 3 miliony lidí. Šanci mají i studenti českých škol.

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Informační a komunikační technologie jsou základním pilířem rozvoje digitální ekonomiky. Stále větší roli v procesu digitální transformace však hrají studenti, na jejichž rozvoj se již několik let zaměřuje společnost Huawei. Na mezinárodním fóru v Šanghaji nyní představila svůj inovovaný program Seeds for the Future 2.0, v rámci kterého plánuje své vzdělávací aktivity znásobit.