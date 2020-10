Společnost Huawei bude v České republice tentokrát online školit studenty technických oborů v oblastech nejmodernějších technologií, jakými jsou například cloud, umělá inteligence nebo 5G.

Program, jehož cílem je v průběhu pěti dní předat vybraným studentů pokročilé znalosti potřebné pro uplatnění se v IT a telekomunikačním sektoru, startuje pro české studenty již 19. října 2020 a je určen pro vysokoškolské studenty z oborů STEM - přírodní vědy (Science), technologie (Technology), technika (Engineering) a matematika (Mathematics). V důsledku pandemie Covid-19 bude program letos probíhat prostřednictvím online přednášek.

Seeds for the Future je příležitostí pro největší talenty českých vysokých škol. Hlavními tématy letošního programu budou technologie 5G, cloudové aplikace, umělá inteligence (AI) a mobilní služby Huawei. Vybraní studenti se však budou moci vzdělat i v oblastech managementu napříč kulturami, digitální transformace, Internetu věcí a otevřených ekosystémů.

„Pro české studenty je program Seeds for the Future jedinečnou příležitostí osvojit si znalosti, které nejsou dostupné prakticky nikde jinde. Experti z Huawei jsou připraveni předat jim své zkušenosti s nejmodernějšími technologiemi v sektoru IT a telekomunikací a právě ty se pro ně stanou obrovskou výhodou na trhu práce a pomohou k budování úspěšné kariéry,“ říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei.

Kvůli covidu-19 virtuálně

V minulosti byli studenti v rámci programu Seeds for the Future zváni na studijní návštěvu centrály Huawei v čínském Šen-čenu. Tento rok se program přesouvá do virtuálního prostoru z důvodu celosvětové pandemie Covid-19. Na studenty čeká řada přednášek, díky kterým získají nejen mnoho praktických informací od renomovaných odborníků, ale i možnost poznat čínskou kulturu, jazyk, kaligrafii nebo čínskou hudbu.

„Věříme, že podpora talentů přinese české ekonomice v dlouhodobém horizontu významné benefity. Toho lze dosáhnout budováním inovativní společnosti s důrazem na kritické myšlení. S touto aktivitou je třeba začít už na vysokoškolské úrovni, a proto v České republice, stejně jako na celosvětové úrovni, realizujeme program Seeds for the Future. Jedná se o jednu z mnoha aktivit, kterým se Huawei jako společensky odpovědná firma v této oblasti věnuje, a tyto aktivity chceme v budoucnu i nadále rozvíjet,“ dodává Tomáš Kolder.

Studenti českých vysokých škol se do programu mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky, kterou zašlou na emailovou adresu: seeds@huawei.com. Více informací o programu lze nalézt na stránkách projektu Seeds for the future www.huawei.com/minisite/seeds-for-the-future