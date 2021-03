Probíhající pandemie ukázala, jak důležité jsou pro společnost telekomunikace. Neměli bychom zapomenout, proč u nás tak dobře fungují.

Ilustrační foto | Foto: Pixabay/CC0 Creative Commons

V Česku se teď v posledních dnech hádáme o omezení ekonomiky, hádáme se o to, jestli očkujeme rychle, nebo pomalu, hádáme se o to, jestli vláda poskytuje potřebná data, jestli je potřeba nouzový stav, jestli mají být otevřená květinářství a zavřená obuvnictví – a to je dobře. Diskuse, i (v rámci demokratických mantinelů) ostrá, je základ naší svobody.