Technologický pokrok urychlený celosvětovou pandemií znamená pro rozšířenou realitu (AR) nové možnosti rozvoje.

Čínská společnost Huawei. | Foto: Profimedia.cz

Propojení fyzického světa s digitálním přináší do budoucna nejen zcela jedinečné příležitosti pro širokou škálu odvětví včetně vzdělávání, turistického ruchu a e-commerce, ale také představuje zajímavý ekonomický přínos: dle prognóz bude mít ekosystém AR do roku 2025 tržní hodnotu 300 miliard dolarů. Jak zaznělo v rámci Better World Summitu, na kterém své vize představila i společnost Huawei, důležitým předpokladem rozvoje AR jsou 5G sítě.