Microsoft v boji o metaverse. Nová podoba Microsoft Teams i xboxových her

Je to pouze několik týdnů, co Facebook ohlásil změnu názvu na Meta a svoji vizi transformovat se ze sociální sítě na metaverse společnost. Konkurence na sebe nenechala dlouho čekat a do boje o kybernetický 3D prostor se nyní připojil také Microsoft. Ten podobně jako Meta přichází s konceptem komunikačního kanálu využívající virtuální a rozšířenou realitu. Zároveň má ale také v plánu metaverse vizi rozšířit i do své videoherní divize Xbox, ve které se pracuje na hrách jako je například Minecraft nebo Halo.

