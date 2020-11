Pravděpodobné zpoždění v implementaci 5G technologií na území Velké Británie ohrožuje v průběhu následující dekády vládní plány na vytvoření 350 tisíc pracovních míst v méně rozvinutých regionech a ekonomický přínos v hodnotě 108 miliard liber.

5G vysílač - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Zpožděný roll-out sítí 5G by mohl uvrhnout některé oblasti především britského venkova do „pomalejšího“ pruhu v oblasti digitalizace. To jsou některé ze závěrů, která přinesla studie analytické společnosti Assembly Research zadaná technologickou společností Huawei.