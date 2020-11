Nová studie analytické společnosti STL Partners ve spolupráci se společností Huawei přichází se závěry, že do roku 2030 by technologie s podporou 5G mohly v osmi klíčových odvětvích vygenerovat dodatečných 1,5 trilionu dolarů.

Sítě nové generace s sebou mají přinést řadu spotřebitelských benefitů včetně rychlých mobilních dat. Díky vysoké rychlosti, větší kapacitě, ale zejména nízké latenci však budou mít revoluční dopad na průmyslová odvětví, ve kterých se významně rozvine zejména ekosystém internetu věcí (IoT) a dojde k transformaci stávajících procesů pomocí průmyslových aplikací, což umožní zcela nové způsoby práce.

Pandemie koronaviru Covid-19 měla vážný dopad na fungování společnosti po celém světě a zvýšila poptávku po určitých službách s podporou 5G, jako jsou například vzdálený monitoring pacientů nebo řešení zaměřená na analýzu videozáznamu, která pomáhají kontrolovat udržení sociálního distancování ve společnosti. Pandemie ovšem přinesla i ekonomickou nejistotu.

Analitici ze společnosti STL Partners se zaměřili nejen na případy užití technologií s ​​podporou 5G, které jsou napojeny na specifická odvětví, ale sledovali i dopady technologických systémů, jejichž využití přinese výhody napříč více odvětvími najednou. Vhodným příkladem je zde propojená dopravní infrastruktura.

„Dle závěrů společnosti STL Partners by 5G technologie mohly zvýšit hodnotu HDP v oblasti dopravy a logistiky do roku 2030 až o 6 procet, což je téměř dvojnásobek předpokladů, ke kterým analytici došli v roce 2019. Energetický sektor by pak měl růst díky 5G o téměř 5 procent, výrobní sektor a sektor médií a zábavy o 4 procenta,“ říká Tomáš Kolder, tiskový mluvčí korporátní divize Huawei.

Mezi konkrétní případy užití zahrnula společnost STL Partners trasování a optimalizaci v reálném čase, technologie pro automatické doručování a propojenou dopravní infrastrukturu na základě integrovaných senzorů a kamer. Od těchto řešení si výzkumníci slibují menší dopravní zácpy, efektivnější dodavatelské řetězce, nižší spotřebu paliva a méně nehod na silnicích.

SLT Partners připouští, že 5G technologie jsou stále ještě ve fázi zrodu a v současné době zdánlivě nenabízí o mnoho více než stávající 4G technologie. Analytici však předpokládají, že do roku 2025 bude již technologie nové generace dostatečně vyspělá, což umožní masivní rozvoj M2M (machine to machine) komunikace a internetu věcí, jež závisí na vysoce spolehlivém připojení s nízkou latencí. Toto platí i pro některé případy užití, na které se výzkumníci ve studii zaměřili, a jejich komercializace tak pravděpodobně začne až kolem roku 2023, přičemž na mnoha trzích nedojdou plného nasazení ani do roku 2030.