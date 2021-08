Dnes jsou díky tomu neoddělitelnou součástí života drtivé většiny z nás. Jejich spotřeba elektřiny je však i vzhledem k raketovému růstu lidstvem vytvářených dat závratná a nové technologie spolu s Internetem věcí a 5G sítěmi tento růst ještě urychlí.

Na datová centra dnes připadají 2 – 3 % celosvětové roční spotřeby energie a jejich uhlíková stopa se vyrovná leteckém průmyslu s potenciálem jej brzy převýšit. Z toho plyne naléhavá výzva: jak můžeme maximalizovat hodnotu našich dat a zároveň minimalizovat dopady na životní prostředí? Odpovědí mohou být all-flash datová centra.

Rostou data i ekologické dopady

Poptávka po datových centrech v posledních letech závratně stoupá. Podle společnosti International Data Corporation (IDC) vzrostl počet datových center na celém světě z 500 000 v roce 2012 na více než 8 milionů k letošnímu roku.

Každé z těchto center obsahuje desítky tisíc zařízení, která musí být nepřetržitě napájena a chlazena, což představuje průměrnou spotřebu elektrické energie ve výši 200 terawatthodin ročně. To více než dvakrát převyšuje roční spotřebu energie celé České republiky. Pokud tento trend bude pokračovat, předpoklady expertů se shodují, že by datová centra mohla do roku 2030 zodpovídat za 10 % celosvětové spotřeby elektřiny, přičemž emise skleníkových plynů, by se mohly každé 4 roky zdvojnásobit.

Celosvětoví lídři se však snaží nešťastným vyhlídkám zabránit. Evropská unie se například zavázala k tomu, že budou do roku 2030 datová centra po celé EU uhlíkově neutrální. Kroky ke snížení své uhlíkové stopy podnikají i velké společnosti a organizace. Mnozí investují do udržitelnějších obnovitelných energií, novějších zařízení a efektivnějších technik chlazení. Před námi je však ještě dlouhá a obtížná cesta, vysoká spotřeba energie totiž představuje zásadní překážku udržitelného digitálního rozvoje, která vyžaduje účinné řešení. Právě zde přichází na scénu all-flash datové centrum

Jak snížit energetickou náročnost datových center?

Jsou rychlejší, bezpečnější a ekologičtější. Jejich potenciál pro světlou digitální budoucnost je proto obrovský. All-flash datová centra jsou na rozdíl od tradičních typů datových center založena na diskových polích tvořených pouze SSD disky místo klasických hard disků (HDD). Díky menšímu počtu pohyblivých částí potřebují zhruba o 70 % méně energie k provozu a generují mnohem méně tepla, díky čemuž klesají požadavky na chlazení a spotřebu energie s ním spojenou.

Úložiště typu all flash také využívá kompresní a deduplikační technologie k dosažení mnohem vyšších úrovní redukce dat. Zároveň nabízí mnohem efektivnější využití prostoru a vyšší hustotu úložiště o více než 40 %. To umožňuje maximalizovat dostupný úložný prostor při použití menšího množství hardwaru.

All-flash technologie tak nejen snižují komplexitu, ale také spotřebu energie a zároveň provozní náklady. Díky nedostatku mechanických komponent navíc nejsou disky SSD citlivé na kolize, nárazy nebo vibrace a nemohou se setkat s mechanickými poruchami.

Začátkem srpna publikovala IDC ve spolupráci s Huawei novou Bílou knihu mapující doporučení pro budování all-flash datových center pro firemní uživatele, kteří prochází digitální transformací. All-flash datové centrum by podle Bílé knihy mělo využívat SSD úložiště minimálně z 90 % své kapacity (pokrývající externí úložné systémy a vestavěné úložiště serverů), přičemž má poskytovat efektivní využití prostoru při zachování spolehlivosti, nízkou latenci a vysokou energetickou účinnost. Tento koncept all-flash datových center významně podpoří rozvoj digitalizace a pomůže firmám maximalizovat hodnotu datových inovací.

All-flash v akci

Efektivní řešení datového centra však musí vedle snížení dopadů na životní prostředí nabízet i další výhody – musí být také rychlé, spolehlivé, bezpečné a ziskové, čemuž se all-flash snaží jít co nejvíce naproti. Kromě toho, že jsou tato datová centra energeticky účinnější, all-flash infrastruktura také výrazně zkracuje dobu zpracování.

Kombinace vysokého počtu operací vstup / výstup za sekundu (IOPS) a nízké latence umožňuje 40krát vyšší výkon systému než klasické pevné disky. Díky tomu přináší rychlejší načítání, lepší odezvu systému a bezkonkurenční uživatelské prostředí.

Firmy napříč všemi odvětvími chápou jejich důležitost. Na způsobu, jakým se v dnešní době jednotlivé společnosti a organizace vyrovnají s datovým přetížením, může již záviset to, zda-li si podnik udrží svého zákazníka, nebo o něj přijde. Proto je výběr správné infrastruktury datových center tak zásadní.

Vznik nových technologií pouze zvýší význam datových center. Je proto zásadní, abychom našli způsoby, jak zároveň snížit jejich dopad na životní prostředí a podporovat udržitelný růst dat a vše současně skloubit s potřebou obchodního růstu a inovací. Spojením energetické účinnosti se spolehlivostí a rychlostí je all-flash datové centrum příkladem toho, jak lze pomocí správných technologií dosáhnout dvou zcela kontrastních cílů. All-flash datová centra totiž představují nejen slibnou alternativu k tradiční infrastruktuře, ale také významný krok k udržitelnému fungování datových center.