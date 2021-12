1. Realme 8 5G DualSIM 64 + 4GB (cca 5 500 Kč)

Ve své nejnižší konfiguraci se jedná o jeden z nejlevnějších telefonů s podporou 5G, který v podobné cenové relaci stojí za zmínku. Displej IPS o velikosti 6,5 palce má rozlišení 2400x1080 a obnovovací frekvenci až 90Hz. Jeho zářivost dosahuje až 600 nitů a za danou cenu je milým překvapením. Na druhé straně velkým zklamáním může být tříkamerový zadní fotoaparát, přičemž hlavní kamera má sice 48Mpx, ale fotografie z něj jsou spíše podprůměrné. Přední kamera s 16Mpx je na tom podobně, a to i přesto, že je v této cenové relaci brána za nadprůměr. Za řeč pak stojí baterie o velikosti 5000 mAh, která by měla vydržet při běžném používání až dva dny. Osmijádrový procesor Dimensity 700 není zrovna z nejvýkonnějších, ale měl by být schopný bez zásadních problémů rozběhnout většinu dnešních mobilních her. Interní paměť 64GB se 4GB RAM je v dnešní době poměrně málo, ale zároveň ani nestojí moc za zvážení si připlatit 1 000 a dostat verzi se 128GB, neboť za podobnou cenu najdete již lepší zařízení. Telefon má vstup na 3,5 mm jacka, USB-C a krom DualSIM také možnost vložit paměťovou kartu. Jako operační systém zvládá Android 11.

2. Samsung Galaxy A22 5G 128Gb (cca 6 500 Kč)

Smartphony od Samsungu jsou povětšinou sázkou na jistotu a Galaxy A22 5G není výjimkou. Obrazovka 6,6 palců typu TFT s rozlišením 2400x1080 je kvalitní, přesto ne perfektní. Její obnovovací frekvence je nastavitelná až na 90Hz a videa je schopen přehrávat ve FullHD. Tříkamerový zadní fotoaparát má slušnou 5Mpx širokoúhlou kameru a průměrnou 48Mpx hlavní kameru. Zajímavá je také 2Mpx kamera, která pomůže vytvořit velice pěkné portréty a překvapivě dobrá je také selfie kamera s 8Mpx. Procesor pak má stejný jako Realme 8 5G, tedy Dimensity 700 s frekvencí 2,2GHz, takže na běžné mobilní hry v klidu postačí. Interní paměť je 128GB a RAM 4GB. Po designové stránce je telefon spíše konzervativní, každopádně barevná zpracování jsou povedená. Vzhledem k cenové relaci neočekávejte

solidní okování, kryt telefonu je celoplastový. Silná baterie o 5000mAh vydrží podle výrobců při běžném užívání nabitá i několik dní a je velkou předností telefonu, bohužel nabíjení bude nějakou dobu trvat, protože to lze pouze s 15W adaptérem. Samsung Galaxy má silný a zvukově čistý reproduktor, 3,5mm jacka, USB-C, DualSIM, možnost rozšíření paměti SD kartou, ale už také čtečku otisku prstů a rozpoznávání obličeje. Operační systém Android 11 má pak nástavbu Samsung One UI.

3. Vivo V21 5G (cca 8 000 Kč)

Tento designově nádherný telefon je cenově dostupnou volbou hlavně pro mladší generaci. AMOLED displej o velikosti necelých 6,5 palců má rozlišení 2404x1080 a zvládá přehrávat videa v UltraHD. Působí velice plynulým dojmem, a to nejenom díky obnovovací frekvenci 90Hz, ale hlavně kvůli svému technickému zpracování, které zastiňuje jak IPS, tak TFT. Kromě designu je hlavním tahounem telefonu fotoaparát, i když ne paradoxně ten zadní. Hlavní kamera sice má 64Mpx, ale to je v dané cenové relaci poměrně běžné, stejně jako 8Mpx širokoúhlý objektiv a 2Mpx makro. Fotky z něj jsou sice příjemné, ale často působí uměle a nerealisticky. Naopak přední kamera má úžasných 44Mpx a dělá jedny z nejlepších selfie fotek vůbec. Telefon se tak hlavně hodí aktivním uživatelům sociálních sítí a milovníkům videohovorů. Procesor Dimensity 800U a RAM 8GB umožňuje hrát i náročnější hry bez větších problémů, interní paměť pak dělá 128GB. Nevýhodou je malá baterie o velikosti 4000mAh, která při aktivním užívání nevydrží příliš dlouho. Telefon pak nemá 3,5mm jacka, ale pouze USB-C, na druhou stranu součástí balení je jak adaptér z USB-C na 3,5mm jacka, tak také samotná sluchátka. Jako bonus je pak rovnou na displeji aplikovaná ochranná fólie a také odnímatelný gumový kryt, takže není potřeba dokupovat další komponenty zajišťující bezpečnou manipulaci se zařízením.

4. Realme GT Master Edition 5G 256GB + 8GB RAM (cca 9 000 Kč)

Tento designově zajímavý telefon z dílny Naota Fukusawy se dělá ve třech barvách, s tím, že většina bude u tohoto zařízení preferovat šedou. Kvůli tomu, že v šedé barvě má zadní kryt „kufříkové“ zpracování a je potaženo veganskou kůží. Skvěle tedy sedí v ruce a zároveň dodává pocit elegance a solidnosti. SAMOLED 6,4palcový displej má obnovovací frekvenci až 120Hz, funguje takřka intuitivně a má jas až 1000 nitů, takže na něj bezproblémově uvidíte i za slunečného dne. Hlavní zadní kamera má 64Mpx, širokoúhlá kamera 8Mpx a makro 2Mpx, s tím že fotky jsou realistické a uživatelsky více než přijatelné. Přední kamera má 32Mpx a přestože se v žádném případě nevyrovná kameře Viva V21, tak je uspokojivá. Největším plusem je konfigurace, jejíž výkon je skutečně abnormální. Krom 256GB interní pamětí má také 8GB RAM a hlavně osmijádrový procesor Snapdragon 778G o frekvenci 2,4GHz, který utáhne jakoukoliv náročnou hru i bez zbytečného přehřívání zařízení. Baterie o velikosti 4300mAh není nic moc, ale kompenzuje jí možnost rychlého nabíjení přes 65W adaptér, který je samozřejmě součástí balení.

5. Motorola Moto G100 (cca 10 000 Kč)

Možná vás trochu překvapí, že přestože se pohybujeme na hraně střední cenové třídy smartphonů, i v cenové relaci okolo 10 000 korun, je potřeba se stále potýkat s kompromisy. Motorola Moto G100 je neuvěřitelně výkonný telefon s jedním z nejlepších procesorů od Qualcommu, a to s osmijádrovým Snapdragonem 870 5G o frekvenci 3,2GHz a 8GB RAM. Výbornou vlastností je jeho unikátní desktopový režim Ready For, díky kterému ho můžete propojit přes HDMI nebo Thunderbolt konektor s počítačovým monitorem a přes bezdrátové připojení myši a klávesnice si vytvořit prostředí podobné stolnímu počítači. Nebál bych se tak označit tento telefon jako herní, protože vzhledem k dané konfiguraci na něm bez nejmenších problémů rozjede prakticky jakoukoliv mobilní hru na vysoké rozlišení. Velký plus je pak baterie o kapacitě 5000mAh, která zajistí, že telefon nebudete muset nabíjet po dobu několika dnů, a to i přes aktivní užívání. Na druhou stranu má smartphone ve své cenové relaci podprůměrný 6,7palcový IPS displej s rozlišením 2520x1080 a 90Hz obnovovací frekvencí. Poměrně nudný je také čtyřkamerový fotoaparát, kdy hlavní kamera sice má 64Mpx a přední 16Mpx, ale za to naprosto postrádá jakoukoliv stabilizaci a fotky z něj jsou spíše průměrné a nijak neuchvátí. Motorola je značka, kterou osobně považuji za velice kvalitní a nejedná se tak o nijak levně zpracovaný kus. Kryt je sice celoplastový, ale solidní a rozhodně není potřeba se bát telefon normálně užívat. Po designové stránce je velice líbivý, přestože ne nijak křiklavý či extravagantní.

Autor: Jan Bartošík