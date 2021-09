Chytrá auta jsou motorem inovací v automobilovém průmyslu. Očekává se, že tato vozidla budou integrovat téměř všechny pokročilé technologie nové generace, jako jsou AR a VR aplikace, rozpoznávání hlasu a obrazu, počítačová zařízení, senzory, počítačové platformy a HD mapy. Huawei je dodavatelem nových komponentů pro chytrá vozidla. Společnost Huawei se zaměřuje na informační a komunikační technologie a usiluje o to, aby automobilovým výrobcům pomáhala stavět lepší vozidla.

Pro spolujezdce, (pro řidiče pouze, pokud je vozidlo zaparkováno) dokáže AR-HUD změnit čelní sklo ve full-HD displej (rozlišení 100 PPD). To umožňuje uživatelům vychutnat si maximální kvalitu při videohovorech, přehrávání videií či gaming. Navíc systém využívá unikátní optický design, který zajišťuje nejen kompatkní konstrukci, ale především eliminuje tzv. anti-ghosting, který způsobuje u řidičů závrať. AR-HUD lze přizpůsobit nejrůznějším modelům vozidel, takže by si výhody pokročilého head-up displeje mohlo vychutnat mnohem více řidičů.

AR-HUD také pomáhá zvýšit pozornost a bezpečnost řidičů. Při jízdě ve špatném počasí používá speciální senzory a rozšířenou realitu k zobrazení informací a upozorňuje například na chodce, vozidla a překážky, které by řidič jinak obtížně zaznamenal.

Huawei jako lídr v oblasti optických technologií využívá své inovativní technologie prostorového optického zobrazování i v automobilovém průmyslu. Huawei AR-HUD poskytuje úhel pohledu (FOV), který může dosáhnout až 13°x 5°. To je srovnatelné se situací, kdyby si řidič zobrazoval informace na 70palcovém displeji ve vzdálenosti 7,5 metru, aniž by musel přestat sledovat dění na vozovce před sebou.

Již nyní žijeme ve světě, kde je celá řada zařízení propojená. Pokud bychom mohli použít jeden operační systém pro každé zařízení – ať už je to domácí spotřebič, zásuvka nebo lampa – odstraníme omezení a výsledkem bude maximální uživatelský zážitek. Inteligentní kokpit Huawei jednoduše propojuje lidi, vozidla a domy, což dává uživatelům možnost ovládat všechna zařízení z jejich auta.

„Automobilový průmysl se nyní nachází v kritickém bodě své transformace směrem k propojené, autonomní, sdílené, elektrické mobilitě (CASE – Connected, Autonomous, Shared, Electric). ICT průmysl v této transformaci bude hrát stále významnější úlohu a my jsme na to připraveni,“ uvedl Tang Ming, viceprezident evropské divize Intelligent Automotive Solutions společnosti Huawei, a dodal: „Na základě našich 30letých zkušeností v ICT jsme vytvořili inovativní inteligentní řešení a komponenty pro automobilový průmysl, které pomohou evropským automobilkám stavět chytrá auta poskytující jedinečné zážitky všem zákazníkům.“

