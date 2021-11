Kauza byla světovými novináři nazvaná jako Facebook Papers a jedná se zatím o největší skandál v historii této sociální sítě. Společnost zaznamenává propad na burze, ovšem i přesto se zdá, že pro ni krize nemá žádný zásadní finanční dopad a Facebook v úterý 26. října oznámil profit 9 miliard dolarů za poslední kvartál. To je o 1.2 miliardy více než za stejné období v minulém roce.

Za únikem dokumentů stojí bývalá zaměstnankyně

Soubor dokumentů vynesla na světlo světa bývala zaměstnankyně Frances Haugen, která pro Facebook pracovala jako produktová manažerka v oddělení občanské integrity.

Jejím úkolem bylo omezovat jakékoliv šíření nepravd na síti ovlivňující demokratický volební proces kdekoliv po světě. Proti Facebooku se poprvé ostře vyhradila po útoku na americký Kapitol. Podle ní společnost neudělala dost na to, aby útoku zamezila. V květnu tohoto roku pak rezignovala na svoji funkci.

Ve svých následných prohlášeních před americkými senátory a britskými poslanci pak opakovaně upozorňovala na fakt, že Facebook „staví zisk před uživatele“ a vědomě mystifikoval veřejnost ohledně negativního dopadu užívání sítě na psychiku nezletilých jedinců.

V tomto ohledu považuje za nejhorší sociální síť Instagram, která patří Facebooku a kterou podle jednoho interního průzkumu společnosti nejsou schopny nešťastné děti přestat používat a vytvářejí si na ní závislost.

Instagram na základě kritiky v září zrušil projekt vývoje Instagramu pro děti do věku 13 let.

„Jsem hluboce přesvědčená, že nelze udělat Instagram bezpečný pro 14leté a upřímně pochybuji, že by to šlo pro 10leté,“ vyjádřila se v pondělí 25. října Frances Haugen před poslanci britského parlamentu.

Den předtím se setkala s otcem 14leté Molly Russell, která spáchala sebevraždu na základě znepokojujícího obsahu na této sociální síti.

Pro každého jiný metr

Server The Verge při hlubší analýze uniklých dokumentů krom jiného dokázal, že Facebook rozdělil světové státy do čtyř kategorií dle potřeby intenzity moderování jejich obsahu na sociální síti. Do „kategorie nula“ se dostaly státy Brazílie, Indie a Spojené státy americké. Jedná se o státy monitorované takřka nepřetržitě operačními středisky označovanými jako

war-rooms a při zjištění jakéhokoliv problému dochází k informování místních úřadů. Státy Indonésie, Írán, Israel, Itálie a Německo jsou v „kategorii jedna“ a přestože jsou na ně vynaloženy menší výdaje, jejich monitorování je totožné se státy z „kategorie nula“.

Dalších 22 států je v „kategorii dva“ a ty již nejsou pod přímým dohledem facebookových operačních středisek. Ve zbytku světa, a tedy „kategorii tři“ je pak kontrolován pouze politický obsah nějak spojený s volbami a jejich eventuálním ovlivňováním.

Minulý rok vyšlo najevo kontroverzní rozhodnutí Marka Zuckerberga, který povolil cenzuru protistátních aktivistů ve Vietnamu. Udělal tak na popud vietnamské vlády, která jinak hrozila úplným odstřižením sociální sítě v zemi. Facebook dále neblokoval násilný obsah spojený s vojenskými konflikty v Myanmaru.

Naopak po vyšetřování lidskoprávní organizace Global Witness vyšlo najevo, že facebookový algoritmus podporoval uživatele v jejich vyhledávání. K podobnému incidentu došlo i na území Etiopie, kde Facebook na základě jazykové bariéry nebyl schopný zachytit závadný obsah a tím nepřímo podporoval etnické násilí v zemi.

Proti celému skandálu se vyjádřil i sám CEO Facebooku Mark Zuckerberg, který je v kauze zároveň osočován z autokratických praktik ve vedení společnosti a který má být hlavním strůjcem této firemní politiky.

„Kritika myšlena v dobré víře nám pomáhá se zlepšovat, ale podle mého názoru jsme svědky koordinované snahy selektivně využít uniklých dokumentů k falešnému vykreslení naší společnosti. Pravdou je, že u nás panuje kultura otevřenosti, která vybízí k diskusi a zkoumání naší práce, takže můžeme dělat pokrok v mnohé komplexní problematice, která není charakteristickou pouze pro nás,“ řekl Zuckerberg pro CNN News.

Autor: Jan Bartošík