Global Connectivity Index: Digitální transformace je cesta k ozdravení ekonomiky

Digitální transformace průmyslových odvětví pomůže zemím v postpandemickém období zvýšit produktivitu, podpořit hospodářské oživení a posílit konkurenceschopnost. Ekonomiky, kterým by se podařilo zvýšit produktivitu a zužitkovat výhody digitalizace a inteligentní konektivity, by mohly do budoucna těžit z vyšší přidané hodnoty na osobu či na odpracovanou hodinu.

Ilustrační foto | Foto: PGM