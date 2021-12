Design a zpracování

Jak už název napovídá, nové FreeBuds sluchátka mají po designové stránce připomínat rtěnku. Nabíjecí adaptér má podobu hladkého kovového hranolu se zaoblenými hranami, ve kterém po otevření najdete karmínově rudá sluchátka zasazená do zlatého podstavce. Na vizuální podobě se pracovalo v samotném městě módy, tedy v Paříži, kde Huawei založil vlastní výzkumné středisko pro estetiku produktů.

Adaptér se sluchátky působí velice solidně a zároveň elegantně a můžete si být jistí, že pokaždé, když si je budete ve společnosti nasazovat nebo sundávat, okolí si tohoto produktu okamžitě všimne. Díky kovovému zpracování jsou sluchátka v bezpečí a nemusíte se bát, že by se nějakým způsobem kryt deformoval, na druhou stranu je poměrně těžký do ruky.

Ve zlatém jádru jsou magnety, které k sobě přitahují jak sluchátka, tak horní odnímací část a nemůže se tak stát, že by se vám rozsypaly v kapse či kabelce. Je jasné, že svým designovým zpracováním mají sluchátka cílit hlavně na ženskou populaci, každopádně věřím tomu, že v dnešní době se najde také mnoho mužů, kteří ocení jejich vizuální pojetí.

Parametry a funkce sluchátek

Sluchátka sama o sobě nejsou žádným velkým překvapením a v praxi se jedná o stejný typ jako jsou sluchátka Huawei FreeBuds 4. Na druhou stranu to není úplně na škodu, protože sluchátka jsou skvělá. Krom výše zmíněného designu také příjemně drží v uších, a to i přesto, že se jedná o pecky, nikoliv o špunty.

Obsahují nejmodernější technologie, při kterých reagují na dotyk: poklepáním buď pozastavíte přehrávanou hudbu, nebo přijmete hovor, dlouhým podržením aktivujete potlačování okolního hluku nebo odmítáte hovory a jemným pohybem prstu nahoru nebo dolů po okraji sluchátka měníte hlasitost zvuku. To je velice příjemná vlastnost, která vás umožňuje manipulaci s telefonem, aniž byste ho museli vytahovat, a to samé zároveň platí i při práci na počítači.

Jelikož sluchátko pohodlně sedí, časem úplně zapomenete že jej máte, takže vás z něj ani po dlouhodobém nošení nebude bolet ucho. Zároveň je příjemné vyřídit si hovor, zatímco můžete mít obě ruce volné a pokračovat v práci.

Po zvukové stránce vsadil Huawei hlavně na silné basy, ovšem užijete si je pouze při aktivním potlačení okolního hluku. Skvěle se na nich poslouchá elektronická muzika, pop, jemný rock, rap a hip hop, naopak slabší jsou už při poslechu vážné a extrémní hudby.

FreeBuds Lipstick má frekvenční rozsah 40kHz, což je opravdu hodně a při správném nastavení ekvalizéru zajišťují plný zvuk při kterém si užijete každý detail. Jako u všech bezdrátových sluchátek je ovšem potřeba dát si pozor na to, s jakým zařízením se přes Bluetooth párujete.

U starších mobilních zařízení a hlavně pak velké řady notebooků mají stále ještě starší verze Bluetooth, které posílají jinak kódované informace do sluchátek, takže může docházet také ke zkreslení zvuku a neužijete si hudební zážitek naplno. Nemusí to pak být chyba sluchátek, nýbrž jenom špatné konektivity.

Baterie

Výdrž sluchátek na jedno nabití bude záviset na tom, zda-li budete mít aktivované potlačení okolního hluku nebo ne. S vypnutým AMC vydrží sluchátka až 4 hodiny, se zapnutým pak 2,5 hodiny, což je stále poměrně hodně.

Samotné pouzdro by pak mělo sluchátka napájet až po 22 hodin, při větším vytížení 14 hodin. Nemusíte se tak bát je naplno využívat během cestování i na delší vzdálenosti a pokud by se náhodou stalo, že by se adaptér vybil, naplno ho přes USB-C nabijete do hodiny.

Tato designově nádherně zpracovaná sluchátka pro vás budou nejenom každodenním společníkem, ale také módním doplňkem, se kterým nebude těžké se sladit. A pokud hledáte vhodný dárek, kterým byste udělali dojem, tohle je jasná volba, neboť po technické ani vizuální stránce nemůžete udělat chybu.

Autor: Jan Bartošík