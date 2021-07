Technologická společnost Huawei rozšiřuje okruh svých vzdělávacích aktivit v Česku. Prostřednictvím partnerství s neziskovou organizací Czechitas, která již sedmým rokem pomáhá zprostředkovat výuku digitálních dovedností především ženám a mladým lidem, finančně podpoří prázdninové kurzy IT pro studentky středních škol.

Huawei spojuje síly s Czechitas: podpoří letní vzdělávací kempy a chce přivést do IT více žen | Foto: se svolením Czechitas

Vzdělávací program Letní škola IT je určena všem středoškolačkám se zájmem o digitální technologie. Týdenní školení provede studentky základy tvorby webu a programování, ale i úvodem do grafiky či robotiky. Jeho cílem je představit účastnicím kurzu příležitosti v oblasti IT a ukázat na jejich další studijní a profesní možnosti, které se dívkám nabízí po dokončení středoškolského studia.