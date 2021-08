Ordinace v mobilu i zdravější planeta: Jak nám sítě již brzy změní životy

Komerční sdělení





Žijeme v době pokroku – města se stávají chytřejšími, technologie pomáhají snižovat spotřebu energie, studenti se účastní lekcí, aniž by museli opustit své domovy a stejným způsobem vykonávají miliony lidí po celém světě svá zaměstnání. Pod taktovkou miliardáře Jeffa Bezose odstartoval tento týden na západě Texasu první vesmírný let civilních pasažérů, který je nyní pokládán za počátek éry vesmírné turistiky. Technologie jsou již nyní neoddělitelnou součástí našich životů a s příchodem 5G se do fungování lidstva začlení ještě víc. V jakých oblastech budou mít sítě nové generace v brzké době největší přínos?

Ilustrační foto | Foto: Shutterstock