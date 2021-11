OSN nyní při příležitosti mezinárodního dne dívek upozorňuje na potřebu řešit tyto výzvy jako globální společnost a najít způsoby, jak dívkám pomoci objevit a rozvíjet vlastní jedinečný talent právě i v segmentu technologií.

Datum 11. října je již devátým rokem věnováno dívkám po celém světě. Poukazuje na jejich práva, intelektuální růst i obrovský potenciál, který zůstává z drtivé části nepodpořen a nevyužit napříč národy i kulturami.

Letošní iniciativa OSN se současně zaměřila na nové téma – spolu s rozvojem digitálních technologií umocněným vlivem pandemie Covid-19 se začala povážlivě rozšiřovat genderová digitální propast.

Podle dat OSN narostl globální rozdíl mezi pohlavími uživatelů internetu z 11 procent v roce 2013 na 17 procent v roce 2019. V nejméně rozvinutých zemích světa dosahuje dokonce alarmujících 43 procent.

Malé zastoupení žen v ICT

Markantní genderové rozdíly nese i vzdělávání v technických oborech či zastoupení na trhu práce. Ačkoliv podle statistik Eurostat převažují v přihláškách na vysokou školu ženské zájemkyně o studium, technické obory známé pod zkratkou STEM (z anglického science, technology, engineering, mathematics) jsou ženami zastoupeny pouze z jedné třetiny.

Data OSN navíc dokládají, že ve více než dvou třetinách světa je podíl žen s dokončeným vzděláním v technických oborech pouze 15 procent. Tuto životní cestu přitom z velké části ovlivňuje podpora a motivace, které se dívkám dostává v průběhu formativních let. Ruku k dílu proto v posledních době přikládají i technologičtí giganti.

„Podpora vzdělávání a rozvoj talentů je jedním z hlavních pilířů našich dobročinných aktivit v České republice. Věříme, že darovat vzdělání je tím nejlepším příspěvkem pro budoucnost Česka,“ říká Dina Mašínová CSR manažerka české pobočky společnosti Huawei o spolupráci společnosti s neziskovou organizací Czechitas, která již sedmým rokem pomáhá zpřístupnit výuku digitálních dovedností především ženám a mladým lidem.

V létě Huawei podpořila vzdělávací kempy Czechitas určené pro dívky se zájmem o IT a minulý týden odstartoval výukový program IT pro středoškoláky.

Vzdělání pro studentky i profesionálky

O vyšší zapojení žen do oboru ICT usiluje Huawei dlouhodobě, a proto vzdělávací aktivity společnosti pokrývají téměř každou věkovou skupinu. Vysokoškolský program Seeds for the Future, který v České republice běží již šestým rokem a nabízí školení od nejlepších expertů Huawei, apeluje na dívky, aby využily své příležitosti.

Na rozvoj ženského talentu a budování více inkluzivního prostředí ve světě technologií se zaměřuje i Women Developers Program, jehož cílem je poskytnout ženské části populace větší prostor k dalšímu odbornému vzdělání a podporu k navrhování řešení, která pomohou utvářet lepší, technologicky vyspělejší svět.

„Věříme, že v digitálním věku musí být ženám poskytován dostatek příležitostí pro zapojení se do technologických oborů a zároveň umožněn otevřený přístup k oborovému vzdělání. Ženy mají ohromný talent a potenciál vést technologické inovace a naše programy jim mohou pomoci tento talent rozvíjet a objevit příležitosti, ve kterých budou moci naplno využít svého potenciálu,“ dodává Pavel Košek, ředitel korporátní komunikace společnosti Huawei.