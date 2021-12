Recenze Honor 50: Nová naděje pro samostatnou technologickou společnost

Poté, co se Honor odpoutal od firmy Huawei, si s novým modelem 50 razí vlastní cestu trhem. Podařit by se mu to mohlo hlavně kvůli jeho 120Hz displeji, 108Mpx hlavní kameře a Google službám, které se do modelů Honor vrátily až s počátkem tohoto roku.

