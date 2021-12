V roce 2015 se poté do Twitteru vrátil, ale paralelně s tím stále šéfoval Squaru, což u akcionářů nevyvolávalo pozitivní reakce.

Dorsey známý nejenom jako technologický vizionář, ale také díky svému excentrickému zjevu a alternativnímu životnímu stylu, teď tedy zůstane výkonným ředitelem pouze ve Squaru a pomyslnou štafetu v Twitteru předal svému kolegovi Paragowi Agrawalovi.

Parag Agrawal se narodil v Indii a do Spojených států se přestěhoval až v roce 2005 kvůli studiu na Stanfordské univerzitě, kde mu byl následně v roce 2012 udělen titul PhD. z počítačových věd. Jeho kariéra v Americe dostala rychlý spád.

Mezi lety 2006-2010 stihl vystřídat výzkumné pozice v Microsoftu, Yahoo a AT&T Labs a v roce 2011 nastoupil do Twitteru, kde začínal jako softwarový inženýr. Zprvu pracoval v poradním týmu společnosti, ale následně se podílel na začlenění tzv. machine learning technology, tedy umělé inteligence, která je schopná krom jiného automaticky analyzovat data, poučit se z nich a na základě výpočtu vytvořit do budoucna nejlepší možné rozhodnutí.

Za pouhých šest let se pak přes různé vedoucí pozice dostal Agrawal až na technického ředitele celého Twitteru. Jako CTO blízce spolupracoval také s Jackem Dorseym a společně dělali na projektu Bluesky, jehož hlavním úkolem bylo decentralizovat celou sociální síť a za pomocí lepší algoritmizace zobrazování příspěvků bránit před toxickým a zavádějícím obsahem.

Slovy Jacka Dorseyho jako „kreativní“, „skromný“, ale zároveň „náročný“ a „sebevědomý“ byl Agrawal po jeho odchodu jasnou volbou na pozici nového výkonného ředitele celé společnosti. Této raketové kariéry od softwarového inženýra po CEO v Twitteru tak dosáhl 37letý přistěhovalec z Indie za pouhých deset let.

Je zcela evidentní, že Parag Agrawal byl vybrán hlavně proto, že sdílí podobný pohled na interní politiku Twitteru s Jackem Dorseym.

Investoři očekávají novou krev, ale je předem jasné, že volba Agrawala, která byla spíše sázkou na jistotu, nepřinese zásadní revoluční změnu. Zároveň Dorsey odmítl jakoukoliv možnost se dále podílet na fungování Twitteru a nestane se tak ani žádnou šedou eminencí společnosti.

„Věřím, že je skutečně důležité přenechat Paragovi prostor, který potřebuje k vedení,“ napsal na svůj twitterový účet.

„Věřím také, že je rozhodující, aby společnost stála sama na sobě, osvobozena od vlivu jejího zakladatele nebo ředitele … a není zde mnoho zakladatelů, kteří upřednostní svoji společnost přes vlastním egem.“ Dorsey tak pravděpodobně naráží na kult osobnosti, který se v posledních letech u technologických firem objevuje a vytváří „politiku jednoho muže“.

Právě decentralismus bude s největší pravděpodobností myšlenka, kterou se na rozdíl od svých konkurentů bude Twitter ubírat. Sám Dorsey je velkým fanouškem kryptoměn a jedním z projektů, na kterém v Twitteru pracovali společně s Agrawalem, byla možnost jejich zakomponování do uživatelské praxe sociální sítě. Digitálním finančním transakcím a kryptoměnám se Dorsey věnuje také ve Squaru a logicky tak chtěl know-how propojit s projektem Bluesky v Twitteru.

„Parag byl mojí volbou už nějakou dobu vzhledem k tomu, jak do hloubky rozumí společnosti a jejím potřebám.“

Ani Twitteru se nevyhýbá momentální diskurz okolo cenzury na sociálních sítích. Řeší, zda-li obsah moderovat, nebo jej blokovat pouze v hraničních situacích. Na internetu pak hlavně rezonovala kauza zablokování účtu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa po útoku na americký Kapitol, který měl podle Twitteru svým nenávistným projevem na síti vyvolat.

Vůči Twitteru se poté zvedla negativní vlna ohlasu na nedemokratické principy, kterými se Twitter vzhledem k cenzuře řídí. Zároveň je ale na Twitter vyvíjen tlak, aby lépe bojoval s dezinformacemi a závadným obsahem, který může být nebezpečím pro běžného uživatele. Je evidentní, že pro Agrawala bude stěžejní agendou najít střední cestu, která Twitteru zajistí jak akceptaci ze strany úřadů a širší veřejnosti, tak ze strany uživatelů, kteří by vzhledem k cenzurní politice Twitteru mohli síť opouštět.

