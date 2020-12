Je o 5G opravdu zájem?

5G technologie budou mít pozitivní dopad na naše životy v různých směrech. Některé z nich jsou již jasně definované, jiné naopak stále čekají na své objevení. S průlomovou technologií se dostáváme na zcela novou úroveň přenosové rychlosti, kapacity sítě a nízké latence.

Všeobecně lze říci, že pozitivní i odmítavé reakce provází každou větší změnu. Zejména v případě komplexních technologií, kterým skutečně rozumí jen hrstka lidí, může být budování důvěry běh na dlouhou trať. Navzdory smíšeným emocím, přiživovaným mimo jiné falešnými zprávami, i navzdory panice spojené s propuknutím pandemie koronaviru Covid-19, v srpnu letošního roku už celkem 92 operátorů na světě nasazovalo komerční 5G sítě a počet uživatelů těchto sítí přesáhl 100 milionů. Podle předpovědi organizace GSMA bude do roku 2025 5G sítě využívat 1,8 miliardy lidí po celém světě, zejména díky vyššímu pronikání sítě na asijský, evropský či americký trh. Analytici předpovídají, že do roku 2025 pokryjí 5G sítě dvě třetiny světové populace a budou generovat 45 % mobilních přenosů dat.

V letošním roce se navíc drtivá většina z nás v ocitla zcela závislá na technologiích, bez kterých by práce na dálku či kontakt s rodinou a přáteli v období karantény zkrátka nebyly možné. Téměř každý má také zkušenost s pomalejším přenosem dat, s konferenčními hovory, které „zamrznou“ v tu nejnevhodnější chvíli.

Je nám jasné, že jsou 5G sítě zcela průlomové v B2C (business-to-customer je označení pro obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky, pozn. red.) sektoru. A díky naší hluboké znalosti odvětví můžeme potvrdit, že jsou příležitostí především pro průmysl. To, co nám 5G umožní, připadá mnohým zákazníkům jako sci-fi a nevnímají okamžité výhody, které sítě přinesou. Abychom však dosáhli naplnění těchto futuristických představ, musíme začít s implementací, tedy zaváděním do reálného provozu.

Na jaká odvětví budou mít nové sítě největší dopad?

5G transformuje výrobní průmysl, ve kterém díky implementaci chytrých technologií uvidíme čím dál více inteligentních továren, zvýší se bezpečnost práce i standardy. Nesmírně vzrušující změny čekají zábavní průmysl, kde 5G umožní spolehlivou komunikaci s cloudem, komplexní virtuální realitu i okamžité reakce. Zemědělství projde výraznou automatizací a díky masivnímu sběru a analýze dat dojde k vytváření velmi individualizovaných řešení implementovaných automaticky například při náhlých výkyvech počasí. O revoluci v dopravě slyšel ve spojení s autonomními vozidly již téměř každý, nicméně nás v oboru nejvíce fascinuje přínos 5G pro zdravotnictví. Troufám si tvrdit, že právě toto odvětví projde jednou z nejvýraznějších změn.

Jakým způsobem by 5G ovlivnilo zdravotnický sektor? A jsou již nějaké konkrétní příklady?

5G nám pomáhá ve zdravotnictví již teď. Po vypuknutí pandemie naše společnost za pouhé tři dny zvládla nasadit 5G síť v nově postavené nemocnici v čínském Wu-chanu a díky těmto technologiím mohli lékaři provádět diagnostiku a poskytovat péči, aniž by přišli do těsného kontaktu s nemocnými. Do sítě byly připojeny přístroje monitorující teplotu a vlhkost vzduchu, pohyb pacientů, pohyb odpadového materiálu, který vzhledem k vysoké infekčnosti vyžaduje speciální nakládání, a síť zároveň vzájemně propojila lékaře. Obrovský objem dat procházel neustálou analýzou, která přinesla úsporu času, vyšší bezpečí pro lékaře a pohodlí pro pacienty, vyšší přehled nad děním v nemocnici.

Robotika ve zdravotnictví

To vše je ale teprve začátek. Od přelomu tisíciletí vidíme obrovský rozmach robotiky ve zdravotnictví. S pomocí robotů už dlouhá léta operují například lékaři na pražské Homolce, ovšem díky 5G by tyto operace mohly probíhat i na vzdálenost tisíců kilometrů. Podobný případ známe už z března 2019, kdy byl pacientovi s Parkinsonovou chorobou přímo do mozku implantován systém pro hlubokou stimulaci mozku. Zatímco pacient ležel v Pekingu, hlavní operační tým byl celou tu dobu v Hainanu, což je od Pekingu zhruba čtyři hodiny letadlem.

Rozmach se ale očekává i na poli nositelných zařízení. Představte si například pacienta s chronickým problémem, dejme tomu cukrovkáře, který má díky senzoru umístěném na těle neustále sledovány životní funkce a tělesné reakce. Na základě neustále probíhající analýzy dat mu je na míru upravována léčba. Senzory přitom nebudou pacienta nijak omezovat a už dávno se nemusí jednat o objemné náramky – mohou být například velmi diskrétně zabudovány do prádla. Zejména nyní v období druhé vlny pandemie si mnozí lékaři stěžují, že se k nim pacienti s běžně banálními obtížemi dostávají příliš pozdě, protože jim strach z koronaviru brání v návštěvě ordinace. Představte si, jaké by to bylo, kdyby každý z nás měl přístup k podobnému monitoringu či k diagnostice na dálku. A jak by to zvýšilo naši životní úroveň a některým výrazně prodloužilo život. Na tuto budoucnost se upřímně těším.

Mnohé evropské země nyní zvažují, zdali dají vaší společnosti šanci dodat technologie pro implementaci 5G sítí. Vaší hlavní výhodou je nízká cena, je to i hlavní důvod, proč by si operátoři měli vyřazení Huawei rozmyslet?

Nízká cena není tím důvodem, proč se zákazníci rozhodují pro nás. Je to zejména pokročilost technologií a náš přístup orientovaný na zákazníka, díky kterým jsou naši odběratelé s našimi službami spokojení. Mnoho studií významných mezinárodních think tanků zjistilo, že vyloučení Huawei by zcela jistě zvýšilo náklady na budování 5G infrastruktury v dané zemi, protože by došlo k omezení volné hospodářské soutěže a výzkumu a vývoje. Vyloučení by také oddálilo implementaci 5G sítí o zhruba 2 až 3 roky.

Ale je také důležité poukázat na to, že Huawei investuje vysoké částky do vlastního výzkumu a vývoje. V posledních 10 letech to bylo celkem 90 miliard dolarů a soustavně pracujeme na dalších inovacích. A výsledky se jasně dostavují. Například za loňský rok podala naše společnost k Evropskému patentovému úřadu největší počet patentových žádostí týkajících se technologií 5G. Podle dat zveřejněných úřadem jsme podali celkem 3524 žádostí.

Obecným snem 5G bylo propojit všechny a všechno, aby celý svět mohl těžit z těchto nových technologií. A my za společnost Huawei jsme připraveni jednat a otevřeně spolupracovat se všemi zeměmi, které chtějí tento sen také naplnit.