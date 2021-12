Ten, kdo zná značku Huawei, tak ví, že si dává záležet na balení produktu. Nejinak tomu je i u tohoto monitoru. Dorazí vám krabice, jejíž velikost napovídá, že monitor není žádný drobeček. Po rozbalení je 100% jisté, že jde o výrobce mobilních zařízení. Vše má své místo.

Stále více si zvykáme na USB-C nabíječky, proto nás tady nepřekvapila – jde o 65W USB-C. K ní je patřičný nabíjecí kabel typu USB-C – USB-C. Dále nechybí DisplayPort, který jasně naznačuje, že jedině s ním naplno využijete potenciál použitého panelu. Trochu překvapivě působí imbusový klíč, ale o něm až později.

Technické specifikace Huawei MateView GT 27

27palcový LCD displej (VA)

rozlišení: 2560 × 1440 (16: 9, 109 ppi)

zakřivení: 1500R

jas až 350 nitů

kontrast: 4000:1

obnovovací frekvence obrazu: 165 Hz

8bitová barevná paleta (16,7 milionů barev)

gamut: 100 % sRGB a 90 % DCI-P3 (delta E <2)

HDR10

konektory:

USB-C (napájení monitoru)

HDMI 2.0

DisplayPort 1.2

Adaptivní synchronizace

podpěra pro držáky VESA 100 x 100 mm

rozměry:

610 x 365 x 220 mm

výškové nastavení: 110 mm

nastavení sklonu: -5 / + 20 stupňů

hmotnost: 4,5 kg

zpracování: kov a plast

Elegantní a stabilní konstrukce

Pokud si k monitoru připojíte svůj HDMI kabel, bude obnovovací frekvence obrazu omezena. Plné možnosti monitoru poznáme, až když použijeme dodávaný DisplayPort. V případě HDMI konektoru bude obraz stále prezentován v rozlišení 2560 × 1440, ale pouze ve 144 Hz. MateView GT 27 oproti svému staršímu a většímu bratříčkovi nabízí standardní poměr stran (16:9 místo 21:9) a menší barevnou paletu, méně konektorů (žádné USB-C a druhé HDMI).

Vracíme se k imbusovému klíči a začínáme skládat. Huawei se rozhodl, že základna a samotný držák monitoru budou sešroubovány imbusovým šroubem, takže i na to musíte pamatovat. I tak je sestavení monitoru jednoduchou záležitostí. Na monitor stačí nacvaknout zadní část a snadno jej vyndáte z krabice. Jak jsme již zmiňovali, sestavený monitor je velice stabilní, ale také elegantní a jeho velikost je tak akorát.

První dojmy ze zakřiveného monitoru

MateView GT 27 na první pohled vypadá mnohem lépe, než jeho předchůdce, což je samozřejmě subjektivní pocit, ale rámečky kolem displeje nejsou zbytečně velké, použité materiály působí velice kvalitním dojmem a vše lícuje tak, jak má. Pro někoho může být zakřivení méně znatelné, což je dáno zejména poměrem stran 16:9, ale stále jde o zakřivení o hodnotě 1500R. Rozhodně nemůžeme říci, že by šlo o plochý panel, což je dobrá zpráva. Na spodní hraně monitoru si všimnete ovládacího joysticku.

Na zadním panelu monitoru je umístěno logo Huawei ve stříbrném kruhu, pod nímž jsou ukryty jednotlivé porty, kterých není zbytečně mnoho, ale pokryjí běžné potřeby uživatele.

Horní a spodní okraje monitoru jsou navrženy tak, aby odváděly přebytečné teplo. Monitor není osazen reproduktory, čemuž by spodní mřížky teoreticky mohly napovídat. Vedle nich se nachází zmíněný joystick, který je 5-směrný (se stiskem). S jeho pomocí je ovládání OSD opravdu jednoduché.

Samotná nosná konstrukce Huawei MateView GT 27 se může zdát nenápadná, ale je to velký kus kovu, díky kterému zůstane poměrně těžký monitor na svém povrchu stabilní. Monitor se může pochlubit značným nastavením výšky a sklonu. Na co mohli při výrobě myslet, je vedení kabelů, které mohlo být zakomponováno do „nohy“ stojanu, jako je to u cenově srovnatelné konkurence.

Herní funkce v praktickém balení

Montáž MateView GT 27 mi ukázala, že Huawei ví, jak zjednodušit život uživatele. Ovládání OSD je také velmi jednoduché a v případě recenzovaného monitoru jej můžeme využívat poměrně často. Na prvním místě je samozřejmě nastavení obrazu (jas, kontrast, teplota nebo režim barevné palety), včetně omezení modrého světla, což se v dnešní době jistě hodí, protože u domácího monitoru trávíme i dost „pracovního“ času.

Přesto přejděme k dalším funkcím, tentokrát pro hráče. Huawei jim dává tři asistenty. První a asi nejzajímavější z nich, je ovládání tmavého pole, takže nic jiného než projasnění černé pro zvýšení viditelnosti v tmavších podmínkách nebo jen ve stínu. Druhým bodem je obnovovací frekvence, která právě klesá na neustále zobrazované FPS na určeném místě. Nakonec získáme hledáček, který můžeme umístit na obrazovku v různých barvách a tvarech. Jeho polohu snadno upravíme, takže přeci jen jde o jakousi vymoženost pro hráče.

Obraz je to, čím vás Huawei MateView GT 27 ohromí

Přejdeme k tomu nejdůležitějšímu, tedy kvalitě obrazu. Předchozí monitory Huawei mě víceméně nasměrovaly k tomu, co mohu očekávat. Monitor deklaruje 350 nitů a vysoký kontrast kolem 4000:1, což se nám také podařilo naměřit. Osvětlení obrazu je poměrně rovnoměrné a pro běžnou práci naprosto dostačující.

Vzhledem k tomu, že máme co do činění s VA panelem se zvýšenou obrazovou frekvencí a podporou adaptivní synchronizace, vypadá to na dobrý monitor pro hráče. Dodali bychom, že jsou to skvělé parametry pro svátečního hráče. Doba odezvy je o něco horší (~ 5 ms), což není nic dramatického. Naopak s Ghostingem jsme se téměř nesetkali, i když se v konkrétních testech objevuje. I přes tyto drobnosti nemá Huawei Mateview GT 27 zásadní nedostatek. Svými parametry, které nabízí, je pro většinu hráčů více než dostatečný.

Výhody

Jednoduchý, ale příjemný vzhled

Dobře vyrobená a stabilní základna

Výborný obraz, který netrpí zásadním nedostatkem

Další funkce pro hráče

Nevýhody

USB-C pouze pro napájení

Nevyužitý prostor pro vedení kabelů

Finální verdikt

Menší rozměry, zjednodušená konstrukce a především nižší cena dávají MateView GT 27 jistotu, že se najde dostatek uživatelů, kteří si jej pořídí. Monitor Huawei totiž stále nabízí nadprůměrný obrazový zážitek a zároveň umožňuje ocenit zakřivené panely. Cena 13490 Kč není za monitor s tak špičkovým podáním barev rozhodně přehnaná.