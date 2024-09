Andrea Jordánová dnes 06:50

Rekonstrukci 150 let starého domu lze lidově řečeno „zmršit“, ale i dovést prakticky k dokonalosti. V případě nemovitosti na Šumavě platí varianta druhá. Oprava krásného stavení se opravdu povedla. Majiteli nyní dům poskytuje životní útočiště podle jeho představ. I když cesta to nebyla úplně jednoduchá, nakonec se dům dostal i do soutěže Grand Prix architektů.