Jak se nenechat odradit od rekonstrukce nevšedního, nicméně rozpadajícího se domu ve skále a přeměnit ho v jedinečné bydlení? Investorka v Doksech se do unikátní proměny historického stavení pustila. Je až k nevíře, co se s bílohnědým domem podařilo provést.

Na začátku nevšedního architektonického příběhu stojí dům, který pochází z konce 18. století. Do pozemkové knihy byl zapsán nejpozději v roce 1774. Již nezjistitelnou dobu však existoval už před tím, šlo zřejmě o několik let.

Spadá tak do období, kdy v úzké pískovcové soutěsce Dolního Žďáru vzniklo několik domů, stavebně i mentálně spojeným s rostlou skálou pískovcové rokle. Jen pro přiblížení časové souvislosti – v roce 1774 Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku.

Dům, co byl na spadnutí

Dům byl před uskutečněnou rekonstrukcí v doslova zuboženém stavu. Vlastně to vypadalo, že už skoro není co zachránit. Vstup do objektu se rovnal riziku, že dotyčný utrpí vážný úraz.

„Dolní část roubení byla zetlelá a fatálně napadená dřevokaznou houbou a hmyzem. Celý dům byl dramaticky sesedlý směrem od skály. Kvůli zborcenému schodišti nebylo horní podlaží přístupné, a veškeré dřevěné konstrukce v hospodářské části domu byly destruované,“ popsala stav investorka Ester Havlová, která je zároveň spoluautorkou projektu. Na spolupráci se pak domluvila s Šárkou Malou ze studia Architektonická kancelář Roman Koucký.

Jak se rekonstruoval unikátní dům ve skále

Práce na záchraně objektu trvaly několik let. Investorka chtěla z domu zachránit vše, co bylo možné. Mimo jiné tak bylo nutné …

Sanovat historicky cenné konstrukce, především roubené, včetně vyheverování celé konstrukce do „téměř“ původní polohy.

Otlouci veškeré hliněné omítky a uschovat pro následné použití. A k němu došlo ručně po provedení rozvodů vody a elektřiny

Repasovat, případně nahradit replikami výplně otvorů, okna i dveře se zárubněmi.

Jak to vypadá uvnitř

Dům je uvnitř velmi specifický. Jedním z důvodů je přítomnost skály. Objekt má prakticky jen tři obvodové stěny, tu čtvrtou nahrazuje více či méně upravený přirozený masiv, do kterého jsou vytesány další prostory.

Dům má prakticky tři podlaží.

V přízemí je velká koupelna se saunou a odpočívárnou v jedné z místností vytesaných do skály. Nechybí světnice, kde byla zcela nově vystavěna pec s plotnami na vaření a pečící troubou. Dále je tu pokoj a vstup přes zápraží. Do přízemí je umístěna i dílna.

V I. patře se nacházejí tři ložnice, pavlač a koupelna. Ve druhém patře atelier, dále je tu podkroví a skalní terasa.

„Atelier vybavený i malou kuchyní je prosvětlen velkým trojitým zasklením směrem ke svislé skalní stěně. V čele prostoru je knihovna, která v sobě skrývá průchod do prostoru půdy nad starou ložnicí. Největší devizou atelieru je právě přímý vstup na kamennou terasu vytesanou přímo do skalní hmoty pískovcového masivu,“ uvedla architektka Šárka Malá.

Okna míří do skály, napravo se vstupuje na skalní terasu.

Život se skálou

Pískovcová skála je největší unikátností objektu, stejně tak jeho potenciální hrozbou. Přece jen je to masiv, kus živé neživé přírody. „Je vlhká, chladná a nesmlouvavá a je potřeba se s ní naučit žít,“ míní investorka Ester Havlová.

Přítomnost skály pak ukázala, že není možné zde využít dřevěného schodiště, jaké zde bylo původně.

„Za nebývalé podpory pracovníků památkové péče jsme v chráněném objektu vytvořili betonovou skulpturu pravoúhlých tvarů, která doplňuje organické tvary skalní stěny. Na mezipodestu navazuje další samostatné schodiště z ohýbaných ocelových plátů, stejně jako zábradlí betonových ramen schodiště, a zpřístupňují atelier,“ přiblížila architektka Šárka Malá.

