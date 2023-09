Byt, který na někoho působí příliš extravagantně, na jiného zase originálně a mohl by to být klidně jeho domov snů. Řeč je o architektonickém počinu v Karlových Varech. Jeho autorky odložily veškerou tuctovitost, rekonstrukce se vydařila na výbornou.

V obytných místnostech byly ponechány původní podlahy. Samozřejmě byly renovovány. | Foto: se svolením Radka Úlehly

Karlovy Vary – ikona českého lázeňství, kde se snoubí pozitivní energie, historie a úžasná architektura. Právě zde se investorovi naskytla možnost zrekonstruovat byt, který je součástí historické zástavby. Tedy blízko kolonády a navíc s výhledem nejen do ulice, ale i do svahu plného zeleně. Pro uskutečnění svého snu si vybral architektonické studio Plus One Architects.

Tomu se tak dostala do rukou bytová jednotka ve Svahové ulici, kterou bylo nutné na začátku přeměny jednoduše vyčistit. Nikoliv však od špíny, jak by si mnozí mohli představit.

„Hlavní bylo odstranit nánosy roztodivných konstrukcí, obkladů, podhledů, dispozičních změn, očistit průchody a znovu jim dát původní rozměry,“ uvedla architektonická dvojice Petra Ciencialová a Kateřina Průchová z Plus One Architects.

Celý prostor se podařilo prosvětlit a provzdušnit. Mezi kuchyní a obývacím pokojem je výdejní okénko.Zdroj: se svolením Radka Úlehly

Změna dispozice bytu prospěla

Rozhodly navrhnout i dispoziční změny. „Zrušili jsme průchozí pokoje a navrhly současnější dispozici se dvěma samostatnými ložnicemi a propojeným obytným jádrem,“ doplnily. Investor souhlasil i s přidáním skleněných světlíků. Celková užitná plocha představuje 68 metrů čtverečních.

Důležitým krokem bylo rovněž prosvětlení dispozice v obytných místnostech a celkový akcent na otevřenost prostoru.

Velké změny se dočkala i kuchyně, která je zasazena do niky mezi kuchyní a obývacím pokojem. „Obě místnosti propojuje výdejní okénko, které bylo v takto velkorysých bytech často k vidění,“ uvedly architektky.

Původní podlahy i neobvyklý sprchový kout

Ne vše z původního bytu muselo jít pryč. Například v ložnicích zůstaly původní dřevěné podlahy. Stačilo je jenom renovovat.

Investor může být pyšný i na svoji novou koupelnu, kde nelze přehlédnout sprchový kout nepravidelného tvaru.



Vše nyní vypadá velmi neotřele a originálně. Hodně tomu přispívá skutečnost, že si obyvatelé bytu mohou užívat komfortu designově zpracovaného minimalistického nábytku. A k tomu všemu jedinečného designu, kdy je na části stěn a stropů záměrně odhalená původní výmalba.