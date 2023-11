Na co byt na Václaváku? Tato vkusná chata za Prahou je ukázkou místa snů

Chtěli bychom mít skromný domek za Prahou, do kterého bychom mohli utéci před shonem velkoměsta. S takovou vizí zavítal do pražské architektonické kanceláře noblesní pár. Pro svůj relax nepotřeboval nic velkého, ale za to útulně vypadajícího a účelně zařízeného.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Chata krásně zapadá do okolní krajiny i zástavby. | Foto: se svolením Petra Poláka