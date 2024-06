Velice pěkného bydlení se dočkala rodina v pražské části Vršovice. Předtím ji však čekala spousta práce, když byt pocházející z počátku 20. století musel být odhalen „až na kost“. Před rekonstukcí z něj totiž zůstaly jen nosné stěny.

Ložnice je umístěna za skleněnými dveřmi. | Foto: se svolením Radka Úlehly

Vytvořit vzdušný a prostorný obývací prostor, kde se budou mít všichni členové domácnosti možnost pohodlně scházet. Zároveň však nezapomenout na menší soukromá zákoutí pro každého zvlášť.

Takové bylo zadání pro Petru Ciencialovou a Kateřinu Průchovou z architektonického studia Plus One Architects, na které se obrátil majitel bytu ve zhruba 100 let starém činžovním domě.



Dlouhé hledání dispozice se vyplatilo

Podle architektek mají staré byty v pražských činžovních domech své kouzlo. Tvoří je vysoké stropy, okna jsou špaletová. Na druhou byly tyto objekty postaveny už dávno a jejich dispozice tak neodpovídá současným trendům v bydlení.

„Rozvržení dispozice jsme hledali dlouho. Vzniklo velké množství variant, ale díky dlouhému a vytrvalému procesu jsme dospěli k finální verzi, která těší majitele i nás,“ uvedly zkušené a kreativní dámy.

Jak nejlépe zužitkovat 63 metrů čtverečních

Na začátku rekonstrukce bylo potřeba z bytu odstranit vše, co do nej nepatřilo. Jinými slovy - zůstaly jen nosné stěny. Celkem se pracovalo na 63 metrech čtverečních.

Díky vysokým stropům bylo možné dětské spaní umístit do patra.Zdroj: se svolením Radka Úlehly

Obytný prostor se již od vstupu rozlévá svou celou dispozicí a lze jej jednoduše zvětšovat o ložnici a zároveň pracovnu. Ta je totiž ze dvou stran průchozí. Závěsy po obvodě pak zajišťují potřebnou intimitu.

Do druhé poloviny bytu je umístěný dětský pokoj a také poměrně minimalistická koupelna.

„Podlažní plocha dětského pokoje není úplně velkorysá, ale tuto nevýhodu dostatečně kompenzuje patro na spaní schované nad kumbálem,“ uvedly Petra Ciencialová a Kateřina Průchová ke svému návrhu.

Když stačí jenom jeden lustr

Velmi zajímavě se v tomto domě pracovalo s osvětlením. Až na lustr nad jídelním stropem tu totiž nejsou žádná stropní svítidla.

„Zbylá světla jsou zakomponována v nábytku, světelný zdroj není vidět a jeho intenzita se přizpůsobuje denní či noční době,“ popsala architektonická dvojice.