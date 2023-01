Nad požadavky majitelky bytu ve Vysočanské ulici v Praze by mnozí mohli kroutit hlavou. Přece jen nedisponovala nemovitostí, která by na první dobrou nabízela k uskutečnění její vize potřebný prostor. Vždyť měla pouhých pětatřicet metrů čtverečních, a přitom přání byla celá řada.

„Dvojlůžko na spaní, rozkládací pohovka pro přespání vnuček, velká kuchyně se všemi moderními spotřebiči, jídelní stůl až pro 4 osoby, koutek pro práci s počítačem, dostatek úložných prostor, sedací okénko u vstupu a co největší knihovna,“ popsal požadavky Ondřej Krynek z architektonické kanceláře DesignPro.cz. „Zkrátka Uf!“ doplnil s nadsázkou.

Plán bytu.Zdroj: se svolením DesignPro.cz a Grand Prix architektů

Efektivně a účelně se tak muselo pracovat s každým centimetrem prostoru. Ondřej Krynek podotknul, že největší prioritu měla u investorky dostatečně velká kuchyně.

„Abychom docílili co nejprostornějšího dojmu z kuchyňské části, je jedna strana kuchyňské linky odkloněna od bytového jádra a kuchyň tak má částečně tvar písmene V. Jakoby se otevírá do obytného prostoru,“ přiblížil Krynek. Do kuchyně je umístěna i pračka.

Chytře se pracovalo i s využitím prostoru kolem koupelny, aby se hlavní dominantou pokoje mohla stát opravdu veliká knihovna. Ta má temně hnědou barvu, takže v prostoru na první pohled vyniká.

Zaujme designově velmi povedená dubová příčka, která vkusně a nenuceně odděluje spaní od vstupní části.

Majitelka si přála světlý teplý interiér. Tento pocit prostoru dodává dekor dubového dřeva. V teplých dnech pak může trávit čas na lodžii, která je podél celé šířky bytu.

Rekonstrukce bytu byla přihlášena i do prestižní soutěže Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu.