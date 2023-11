Stavět v Beskydech může být opravdu radost. Zvlášť pokud máte parcelu, která nabízí pohled na půvabné, ale drsné kopce. Přesně takové místo měl pro novostavbu připravené investor ze Starého Města u Frýdku-Místku. A výsledek? Nádherný rodinný dům, který vás ohromí.

Noční pohled ze zahrady na novostavbu ve Starém Městě u Frýdku- Místku. | Foto: se svolením Václava Nováka a České ceny za architekturu

Beskydy a okolí patří mezi vyhledávaná místa k trvalému bydlení. Stojí za tím zachovalá okolní krajina, jíž dominuje Lysá hora. Ne nadarmo se tomuto vrcholu kvůli jeho majestátnosti a půvabu přezdívá Královna Beskyd. Přesně v tomto regionu, a konkrétně pak v obci Staré Město u Frýdku-Místku na soutoku řek Ostravice a Morávky, se rozhodl postavit nemovitost pro celou rodinu investor.

Pro vytvoření projektu se investor obrátil na brněnské studio UYO architekti, které na něm pracovalo ve složení Adam Zezula, Kamil Zezula a Jan Skoumal.

Jak vyřešit výhled přes vzrostlé stromy

Jak uvedli pro prestižní soutěž Česká cena za architekturu, do níž projekt přihlásili, pozemek pro stavbu rodinného domu byl z jejich pohledu zajímavý zásadní věcí - výhledem na jih na panorama Beskyd. Dokonalosti však bránily vzrostlé stromy.

Dům je jednopodlažní, ale zase ne tak úplně.Zdroj: se svolením Václava Nováka a České ceny za architekturu

„Investor si nicméně přál mít jednopodlažní dům. Výhledy a průhledy se ale nakonec staly pro tento projekt charakteristickými a řídícími prvky,“ uvedl za architektonické studio UYO architekti Adam Zezula.

Jak popsal, průhledy totiž směrují člověka při pohybu domem - v kratší ose domu to je výhled do zahrady, v delší do dalších zelených zákoutí.

Nepřehlédnutelným prvkem je pak „oko“ ve střeše. Vedou k němu schody. Je to i jediná část domu, která je v patře. Důvod je prostý. Z takovéto kukaně je panoramatický výhled na Beskydy, jemuž vévodí právě Lysá hora. „Kukaň je propojena s hlavním obytným prostorem, což přináší místnosti velkorysost,“ doplnil Adam Zezula.



Bazén a garáž k novostavbě patří

Také uvnitř je dům vymyšlen velmi chytře, účelně a útulně. Zaujmou právě velkoformátová okna, díky nimž může mít obyvatel pocit, že je neustále v přírodě. Obývací pokoj je spojený s kuchyní, vedle níž kolem šikovně řešené knihovny vedou schody do kukaně.

Takto vypadá kuchyně. Vedle ní je schodiště do patra.Zdroj: se svolením Václava Nováka a České ceny za architekturu

Před domem je vedle zahrady také bazén. Stojí zde garáž pro dva vozy. Interiér je laděn do světlých barev ve spojení se dřevem. To je ostatně velmi vkusně použito i jako obklad garážového objektu.