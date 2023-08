Dva v jednom. Tak lze stručně charakterizovat novostavbu v Klínech na Mostecku, kterou si zde nechala postavit jako místo pro odpočinek sportovně založená rodina. Výsledek vypadá velmi zajímavě.

Když postavíte dům 2v1, výsledek může vypadat právě takto | Foto: se svolením České ceny za architekturu

Sedlo je místní část obce Klíny v Krušných horách v okrese Most v severních Čechách. Rozkládá se převážně západně podél silnice vedoucí z Litvínova do Klínů a dále k hraničnímu přechodu Mníšek. Nadmořská výška místa atakuje 700 metrů nad mořem a je to i oblíbené místo chatařů a chalupářů.

A právě toto místo si pro svůj rekreační dům vybral investor, který pro svůj objekt oslovil architekta Jana A. Řezáče.

Dva domy, jedna chodba

Dům je tvořen jakoby dvěma samostatnými objekty, které však propojuje chodba. Zajímavé jsou však tím, že jsou vůči sobě posunuté. „Obě tyto hmoty mají sedlovou střechu o sklonu 50 stupňů,“ uvedl architekt Jan A. Řezáč ze studia Modulora. Ne zcela obvyklá stavba byla přihlášena i do prestižní soutěže Česká cena za architekturu.

Obě hmoty nového stavení opticky spojuje světle šedá omítka, pro střechu byl autorem projektu vybrán falcovaný plech v tmavě šedém odstínu.

V obou objektech bylo podobně využito i velkoformátových oken s krásným výhledem do zahrady i okolních lesů. „Balkonové“ okno pak je využito ve druhém patře. Ne zcela obvyklé je pak umístění vstupu do domu, který je zapuštěn do samotného objektu a volný prostor tvoří venkovní předsíň.

Takto to vypadá uvnitř domuZdroj: se svolením České ceny za architekturu

Část objektu, která je blíže vstupu a vjezdu na pozemek, je nebytová. Jelikož je rodina investora sportovně založena, má zde prostor pro uložení vybavení. Je tu také soukromý wellness s finskou saunou, který se po výkonu například v sedle kola vždy hodí. Rovněž je zde sklad vybavení pro práci na zahradě.



Nečekaně velká dipozice

Více směrem k zahradě je pak umístěna obytná část s dispozicí 4 + kk. Obsahuje dva pokoje a převýšený obytný prostor otevřený do krovu. Zde je vložena spací galerie, ze které je přímý pohled do části s propojenou kuchyní a obývacím pokojem. Vše je vkusně zařízeno, včetně jídelního stolu s výhledem do zahrady.

Interiér už je plný dřeva. Dřevěné jsou podlahy i mlynářské schody vedoucí na galerii. Vidět jsou i přiznané vazné trámy krovů. Ze dřeva jsou podle očekávání také obklady finské sauny. Vybavení je řešeno minimalisticky a účelně. Tmavá barva kuchyňské linky citlivě kontrastuje s bílými stěnami a dřevěnými prvky.

