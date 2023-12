Reflektující historii života v horách a zároveň odpovídající požadavkům soudobého bydlení. To vše splňuje nový dům v krkonošské obci Malá Úpa. Nechybí mu zajímavý, byť jednoduchý interiér, ani domácí wellness.

Dům je krásně zasazen do krkonošské krajiny | Foto: se svolením Boys Place Nice

Malá Úpa je horská příhraniční obec výrazně rekreačního charakteru ve východních Krkonoších v okrese Trutnov. Celé území obce se nachází v národním parku. Právě zde byl v kopci postaven dům, který je skloněný směrem na západ tak, aby odpovídal zvyklostem v této oblasti. Připomíná staré usedlosti v horách, ale jsou na něm patrné i moderní prvky. Jde o nemovitost, kterou lze směle v tuzemsku zařadit mezi nejžádanější.

Dům přečká i ty nejhorší bouře

Interiér je střídmý. „Hlavním cílem bylo vytvořit důstojné zázemí pro rodinu, kde se všichni budou cítit příjemně i v případě nejhorších horských bouří. V interiéru je tak využito hlavně dřevo doplněné o decentní tlumené barvy a pečlivě vybrané řemeslné a výtvarné prvky,“ uvedl architekt Martin Šenberger ze studia mar.s architects, který na projektu pracoval s Václavem Kastnerem.

Do domu se vchází přes vstupní box, na něhož navazuje hlavní obývací prostor. Z přízemní části pak vedou dvě schodiště: jedno do suterénu s domácím wellness a prostor pro cvičení a to druhé do patra, kde jsou ložnice.

V jednoduchosti domu je síla

Dům se zastavenou plochou 154 metrů čtverečních má jednoduchý tvar bez jakýkoliv zbytečných ozdob. Jeho poznávacím znakem je dřevěné obložení nad kamenným soklem ponechané bez povrchové úpravy. To znamená, že bude i nadále pracovat a měnit svou barvu s postupem let.

Hlavní obývací část se stolem pro šest osobZdroj: se svolením Boys Place Nice

„Zastřešení je řešeno sedlovou střechou s krytinou z černě lakovaného hliníkového plechu, ze které vystupuje dvojice vikýřů důsledně odsazených od štítů,“ řekl o projektu jeho architekt Martin Šenberger.

Otevřená terasa jako velitelský můstek

Na západní straně pak nechybí veranda, z níž vystupuje malá otevřená terasa. „Při extrémním počasí, kdy se stírá prostředí kolem a viditelnost je minimální, jde o velitelský můstek uprostřed ničeho,“ přiblížil architekt Martin Šenberger.



Hrubá podlahová plocha nemovitosti činí 402 metrů čtverečních, užitná plocha pak 292 metrů čtverečních.