Z ruiny místem radosti. Dům v Českém Krumlově přežil i povodně, nyní znovu září

Historický dům v centru Českého Krumlova ještě donedávna chřadnul, trápilo jej vlastně skoro vše. Po povodních měl narušenou statiku, střechu v havarijním stavu a ani nebyl napojený na kanalizaci. Navíc šlo o více než 500 let starý objekt, takže se k němu muselo přistupovat jako k historické památce. Přesto se mu podařilo vdechnout nový život a vytáhnout na povrch i to, co v něm zanechala předchozí pokolení.

Ve starém domě v centru Českého Krumlova se podařilo zachránit renesanční strop. | Foto: se svolením Boys Place Nice