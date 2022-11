Dům na Plzeňsku zdobí obrazy na zrcadlech. Dávají mu věčný vkus a styl

Vytvořit velkolepý interiér pro každodenní užívání, a to i díky velkému množství úložných prostor. Takovýto cíl si dali obyvatelé novostavby na Plzeňsku. Interiér se rozhodli pojmout minimalisticky. Ve fotogalerii u článku posuďte, jak se jim to povedlo. Posouzení ostatně bylo i na porotcích prestižní soutěže Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu, do které investor projekt přihlásil.

Interiér je založený na hmotové čistotě a jednoduchosti. | Foto: se svolením Filipa Hejzlara (architektonické studio de.fakto) a Grand Prix architektů