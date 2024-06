Devadesátá léta byla obdobím převratných porevolučních změn, nových technických vymožeností i rozpadu Československa. Právě v tomto čase byl postaven dům v jihomoravských Ostrovačicích, který si jako svůj domov vybrala mladá rodina. Vzhledem ke stáří domu se rozhodla pro rekonstrukci. Ta se povedla náramně a může se tak stát vzorem pro ostatní, jak s podobným typem objektů naložit.

Prosklená stěna na terasu celý dům prosvětlila. | Foto: se svolením Petra Šmídka

Ostrovačice jsou městysem v okrese Brno – venkov. Na umístění v přírodě a zároveň v dojezdové vzdálenosti do velkého města si tak místní rozhodně nemohou stěžovat. Když k tomu přidáte skutečnost, že dům je obklopen vzrostlou zahradou, stává se z takové lokality opravdu hezké a výhodné bydlení.

Už žádná uzavřenost

Mladá rodina jakožto investor měla o podobě svého bydlení už trochu jinou představu než původní obyvatelé.

„Tématem změny byla otevřenost. Z porevolučního domu uzavřeného do sebe se závěsy a záclonami na vyvýšeném soklu se stal dům s kontaktem s ulicí a místnostmi přelévajícími se z jedné do druhé a zahradou vstupující přes pobytové schody terasy do interiéru. I přesto původní provozní schéma zůstalo zachováno,“ popsali architekti Tereza a Jaroslav Matouškovi z architektonické kanceláře INK ARC.

Dům se je zasazen do vzrostlé zahrady.Zdroj: se svolením Petra Šmídka

Velkým plusem je vzrostlá zahrada

Dům byl již při kolaudaci dispozičně zajímavý, měl dostatečné zázemí a hodně místností.

„Částečně zapuštěný suterén s typickou žulovou obezdívkou, obytné přízemí a podkroví. Břízolitová omítka a červená pálená střešní taška s přesahy krovů,“ popsali architekti, kteří tento projekt rekonstrukce přihlásili i do letošního ročníku prestižní soutěže Česká cena za architekturu.

Stavba je pak hlavně zasazená uprostřed krásné vzrostlé zahrady, což výrazně přidává na její atraktivitě.

Nová okna, nové světlo

Zatímco s tvarem domu příliš pracovat nešlo, změn doznal svou vizáží. A to zejména díky novým oknům, která objekt rozzářila a dala mu punc nadčasovosti.

„Vzniklo okno s šambránou u pobytového výklenku, velkorysá prosklená stěna na terasu, nepravidelná štítová okna podkrovních pokojů, okno do ulice, skrz které mohu zamávat na souseda,“ doplnili architekti z kanceláře INK ARC.

Provedeno bylo i zateplení, původní tašky byly očištěny a ještě se také nechal posílit krov.