Jak už to tak často bývá, na začátku příběhu je staré stavení. Majitelé jej chtějí opravit, ale záhy se ukáže, že kvůli technickému stavu bude nutná demolice. Tím se však zvýší i náklady, což není úplně příjemné pro majitele, který nemá bezedný rozpočet. Ale jedno zůstává: vize investora. V tomto případě bylo přáním mít dům, který by byl zevnitř komplexní, zvenku jednoduchý, současný a přitom zapadal do venkovského prostoru.