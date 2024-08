Starý dům a k němu kolmo situovanou stodolu měl k dispozici investor, který se rozhodl jít cestou rekonstrukce. Obrátil se proto na klatovské architektonické studio Projekční kancelář Černý.

Architekt Josef Černý, který na projektu přeměny spolupracoval s Barborou Černou, navrhl designové řešení spojující tradiční vesnickou zástavbu s moderním duchem. V malebné obci Soustov tak nakonec vzniklo velmi hezké bydlení.

Původní stodola musela padnout

Investor má k Soustovu kladný vztah. Z obce nacházející se v Plzeňském kraji totiž pocházejí jeho rodiče. Zmiňovaný dům v minulosti využívali k rekreaci.

Rekonstrukce začala dle očekávání částečným bouráním. „Původní stodola byla vzhledem k nevyhovujícímu stavu odstraněna. Na jejím místě vznikla nová část navazující na původní obytnou část domu, která se rekonstruovala,“ popsal Josef Černý.

Propojení tradice a moderní doby

Projekt spočívá ve spojení původního tradičně pojatého stylu s moderní dostavbou. Při stavbě byly použity současné materiály a stavební postupy.

Opravovaná část domu má jen jedno podlaží a podkroví. Spolu s přistavěnou částí pak půdorys celé stavby tvoří písmeno L. Střecha je sedlová s falcovanou plechovou krytinou a doplňují ji vikýře.



Jedna část pro investora, druhá pro jeho rodiče

Jak ke stavbě architekt uvedl, dům tvoří z pohledu pozorovatele strukturovaná fasádní omítka s původními kamenným soklem. U nové části (tedy původní stodoly; pozn. red.) je pro fasádu využito opalované dřevo. „Okna jsou v dřevohliníkových rámech,“ dodal Josef Černý.

V jedné části nemovitosti nyní žije investor, ve druhé jeho rodiče. Společný mají pouze vstup a zázemí.

Vstup do rodinného domu je přes zádveří, ze kterého vedou dveře do původního sklepa. Rovně od vchodových dveří se vstupuje do části rodičů, která se nachází v původním obytném stavení. Tam je umístěna kuchyně s jídelnou, pokoj a hygienické zařízení.

close info Zdroj: se svolením Radka Čepeláka a České ceny za architekturu zoom_in Přízemí je díky velkoformátovým oknům plné světla.

„Dalšími dveřmi z prostoru zádveří se pak vstupuje do nově řešené části, kde je byt stavebníka,“ uvedl architekt Josef Černý.

Ten projekt přihlásil i do letošního ročníku prestižní tuzemské soutěže Česká cena za architekturu.

