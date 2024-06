Velmi zajímavého účastníka v podobě přestavby historické stodoly má prestižní soutěž Česká cena za architekturu. Samozřejmě, za běžných okolností by původní stavba mohla padnout a namísto ní vyrůst novostavba. Naštěstí se tak nestalo a stodola jako odkaz předků poskytuje životní útočiště i ve 30. letech 21. století.

Stavba ve stavbě s mocnými stěnami

Když byla v obci Čilá v okrese Rokycany postavena jedna ze stodol, psal se konec 19. století. Stavba to byla takzvaně festovní; vytvořená z polního kamenného zdiva, kdy zdi dosáhly mocnosti šedesáti centimetrů.

A právě tento objekt se rozhodl jako svůj budoucí domov využít investor, který se na spolupráci domluvil s A2F Architekten, architektonickou kanceláří z německého Berlína. Ta svůj počin mohla bez obav přihlásit i do prestižní soutěže Česká cena za architekturu. Dílo se totiž povedlo na jedničku.



Nahrává se anketa ...

Více světla díky zbourání stěny

Jak uvedl architekt Filip Nosek, stavělo se takzvaným principem dům v domě. „Mezi stávající stěny byla umístěna nová konstrukce z masivního dřeva, aniž by bylo nutné zdivo rozsáhle izolovat,“ popsal Nosek.

Zásah do původní stodoly pak spočíval ve zbourání jedné ze štítových stěn. To aby se otevřel výhled směrem do zahrady a dovnitř domu pronikl dostatek světla.

close info Zdroj: se svolením Ester Havlové a České ceny za architekturu zoom_in Z kuchyně je krásný výhled na zahradu.

Celá jižní stěna je ze skla

Klíčovým požadavkem při tvorbě projektu bylo propojení nové části se zahradou. Obytné prostory jsou uspořádány tak, aby byla optimálně využita jižní stěna. Ta je celoprosklená, čímž opticky propojuje vnitřní a vnější prostory na maximum.

„Fasáda je odsazena o asi jeden a půl metru, což zajišťuje dostatečnou ochranu před sluncem. Toto uspořádání chrání interiér před zvědavými pohledy a užívání budovy je zvenčí sotva viditelné,“ konstatoval architekt Filip Nosek.

Působivý pohled z koupelny

A jak to vypadá uvnitř? Hodně se toho točí okolo vnitřního jádra, kolem něhož jsou uspořádány obytné prostory. Koupelna je pak v horním patře.

close info Zdroj: se svolením Ester Havlové a České ceny za architekturu zoom_in Z koupelny je hezký výhled do přírody.

„Z horního patra je přes širokou terasu přístupná také zahrada. Ze všech obytných i spacích prostor, zejména pak z koupelny, je navíc působivý výhled do krajiny,“ popsal Filip Nosek.

Doplnil ještě, že v zadní části se nachází dílna s možností budoucího rozšíření v horním patře, které je propojeno vnitřním mostem.