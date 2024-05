V garsonce s podlahovou plochou pouhých 26 metrů čtverečních se rozhodl začít žít mladý pár z Prahy 9. Přáním bylo mít plnohodnotný byt. Na první pohled jen složitě splnitelné přání se stalo skutečností.

Pohled z pohovky směrem do kuchyně a spacího boxu. | Foto: Se svolením DesignPro a soutěže Interiér roku.

Architektka Zuzana Řepíková ukázala, jak lze z minima vytěžit maximum. Spolu s kolegou Ondřejem Krynkem se jí do rukou dostala nemovitost, jejíž úkolem bylo posloužit jako startovací byt pro mladý pár. Byt, který má jenom 26 metrů čtverečních.

Když postel změní dispozici

Garsonka mladého páru se nachází v rekonstruovaném vila domě na Praze 9. Developerem původně navržená dispozice navrhovala jen rozkládací lůžko. A to mladý pár odmítl. Chtěl plnohodnotnou postel a také pohovku.

„A kvůli tomu se kompletně změnil půdorys bytu,“ popsala Zuzana Řepíková působící ve studiu DesignPro. Doplnila, že i díky odvaze investorů vznikl neotřelý koncept interiéru.



Iluze většího prostoru

Výchozí pozice nebyla úplně jednoduchá. Jak Zuzana Řepíková popsala, v bytě se nacházela i část nosné zdi jako pozůstatek rekonstrukce a developerem již zbudovaná koupelna.

„Díky zbourání příčky u vstupu se nám dispozice bytu trochu otevřela. Abychom dostali co největší kuchyňku, museli jsme ji „vytáhnout“ více do místnosti a tím vzniklo diagonální uspořádání bytu. To se od vstupu směrem do interiéru více otevírá a vytváří iluzi většího prostoru,“ popsala Řepíková.

Plán celého prostoru o velikosti 26 metrů čtverečních.Zdroj: Se svolením DesignPro a soutěže Interiér roku.



Kuchyň je maličká, ale plnohodnotná

Pro investora bylo důležité mít také plnohodnotnou kuchyň. „I když je maličká, má všechny moderní spotřebiče: lednici s mrazákem, varnou desku, troubu, mikrovlnku, dokonce i myčku,“ popsala architektka z DesignPro.

Na kuchyňské lince je použito mátové lamino, pracovní laminátová deska má dekor barevného terrazza.

Spaní za perforovaným plechem

Samotné spaní je pak odděleno od kuchyňského koutu perforovaným plechem. To je podle Zuzany Řepíkové proto, aby příčka propustila světlo, ale zároveň poskytovala soukromí.

„Navíc je tak dělící příčka opravdu tenká a šetří místo. A také jde o levné řešení,“ vysvětlila architektka, která svůj počin přihlásila i do prestižní tuzemské soutěže Interiér roku.

K odpočinku slouží i rozkládací pohovka. Poměrně prostorné šatní skříně jsou umístěny okolo celé koupelny a spacího koutu.

„Nesměli jsme vynechat ani velkou zrcadlovou plochu u vstupu, která vše prosvětlí a opticky zvětší,“ přiblížila Zuzana Řepíková.