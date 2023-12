Jeddah Tower. Impozantní dílo moderní architektury. Stavba na pobřeží Rudého moře v Saudské Arábii totiž směřuje k tomu, aby zde vznikl nejvyšší mrakodrap světa. Po léta trvající pauze se práce na stavbě, zdá se, opět rozjíždí. Hotový je Jeddah Tower nyní zhruba z jedné třetiny.

Jeddah Tower má zatím asi třetinu očekávané výšky. | Foto: Shutterstock

Jak se staví a jak má vypadat Jeddah Tower:

Zdroj: Youtube

Stavba budoucího nejvyššího mrakodrapu na světě s názvem Jeddah Tower, zdá se, opět pokračuje. Rozestavěná budova se nachází v přístavním městě Jeddah v provincii Mekka v Saudské Arábii. Práce byly přerušeny před pěti lety kvůli potížím dodavatele s korupcí, jak uvedl například New York Post a také po zbrždění ekonomiky kvůli pandemii nemoci Covid – 19. Neznamená to však zatím, že by na staveništi panoval čirý stavební ruch. Developer projektu - Jeddah Economic Company (JEC ) nyní totiž hledá dodavatele stavby.

„Oslovil několik mezinárodních dodavatelů, aby do konce roku předložili nabídky, jak, kdy a za kolik stavbu dokončí,“ uvedl před nedávnem například specializovaný web ArchDaily.



Dílo zkušené architektonické kanceláře

Stavbu navrhla architektonická kancelář Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Je to ta samá, co stojí za projektem mrakodrapu Burdž Chalífa ve Spojených arabských emirátech. Právě ten je doposud nejvyšší stavbou světa.

Dům s oknem ve střeše. V plné kráse se v něm předvádí královna Beskyd

„Jeddah Tower má štíhlý tvar a vychází z konceptu listů květiny, která se vynořuje z vyprahlého pouštního písku,“ připomenul specializovaný web Designboom s tím, že celkové náklady na projekt se odhadují na 20 miliard amerických dolarů.

Stavět se začalo v roce 2013. Mrakodrap ve městě se zhruba pěti miliony obyvatel se tehdy ještě označoval jako Kingdom Tower. Před stavební pauzou byla dokončena přibližně jedna třetina budovy. Hotovo je tak 50 ze 167 pater, tedy zhruba jedna třetina. Práce na pilotování a tvorbu základů jsou již kompletně dokončeny.

Jeddah Tower má vyčnívat nad okolím:

Jeddah Tower a fakta

O mrakodrapu se hovoří, jak jinak, pouze v superlativech. Se zastavěnou plochou půldruhého kilometru čtverečního a hlavně s výškou převyšující 1000 metrů půjde o nejvyšší stavbu světa. Budoucí přesná výška však nebyla doposud uvedena. To proto, aby ji nemohli jen tak překonat potencionální konkurenti. Její součástí má být mimo jiné:

Výrazná venkovní kruhová nebeská terasa, která se vypíná z vnější strany západní strany věže s výhledem na Rudé moře. To vše ve výšce přesahují 600 metrů nad mořem

Výtahy jezdící rychlostí deset metrů ze vteřinu

Ubytovat se zde bude možné v luxusním hotelu Four Seasons

Nebude chybět kompletní zázemí důležité pro víceméně trvalý život v budově. Od zdravotní péče až po kulturně zábavní vyžití

Samozřejmostí jsou luxusní byty a apartmány

Jeddah Tower má být vyšší než jeden kilometr. Na panoramatu Jeddahu má dominovat i svým úzkým tvarem a špičatostí.Zdroj: Shutterstock

Vrcholné dílo architektury

Jeddah Tower je samozřejmě vrcholným inženýrským dílem 21. století. Bylo nutné vyřešit například stabilitu kvůli poryvům větru, kdy statice napomáhá trojúhelníkový půdorys ve tvaru „Y“.

Myslelo se také na případný teroristický útok, proto se staví z vysoce pevného betonu, kdy některé stěny mají i několik metrů.

Jeddah Tower má zatím asi třetinu očekávané výšky.Zdroj: Shutterstock

Sluneční paprsky má kvůli vedrům odrážet speciální skleněná fasáda. Rovněž některé části budovy si navzájem stíní, což rovněž přispívá k tepelnému komfortu.

Kdy bude stavba dokončena, se zatím neví. Pokud by však šlo vycházet z původních předpokladů, hotovo by mohlo být zhruba za tři roky.