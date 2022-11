V nejnižším patře je kuchyně a společenský prostor, kde se obyvatelé domu mohou sejít u otevřeného krbu určeného i k vytápění a živě mezi sebou komunikovat. Na vše ještě navazuje technické zázemí, které je částečně zapuštěné v suterénu.

O patro výše je koupelna a místo určené pro spaní. „Podlaha je částečně tvořena sítí, která navazuje spojení s nejnižší úrovní vizuálně i akusticky a funguje jako odpočinkový prostor. Je to místo, kde můžete popustit uzdu své fantazii. Pobývat v síti a nemít pevnou půda pod nohama má něco společného se snem o létání, stejně jako dívat se nahoru do nebe,“ popsal novostavbu architekt David Zámečník z kanceláře NEW HOW architekti.

Investoři Petra Lehká a David Zámečník si přáli mít v domě i místo, kde by mohli nerušeně nechat plynout svoje myšlenky. Tento účel splňuje nejvyšší patro, kde je ateliér a knihovna.

Zevnějšek objektu je v souznění s okolní přírodou. Základem je šedá, která tvoří významnou část fasády. „Právě šedou barvu lze vidět ve stínech stromů, ve skaliscích a dokonce i v tmavě zelených jehlách a kmenech zdejších krušnohorských smrků,“ vysvětlil architekt David Zámečník.

Dřevo, které rovněž tvoří část exteriéru, pak reflektuje pomalu rostoucí smrkové kmeny.

Investoři si přáli být energeticky soběstační. Proto byl dům vybaven připojovacími body pro střešní fotovoltaický systém a pro vertikální větrné turbíny.