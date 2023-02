Malá rozlohou, velká pohodou. Majitelé dostali do chaty více, než se může zdát

Rozlohou spíše malá chata, přesto mnohé překvapuje vším, co se do ní podařilo dostat. Nabízí zázemí rodině majitele, ale i návštěvám. A také poskytuje dostatek prostoru k večernímu posezení a samozřejmě spánku. To vše v romantickém, zeleném prostředí Vranovské přehrady, na kterou se obyvatelé chaty dívají třeba při přípravě večeře přímo od sporáku.

Chata stojí na půdorysu původního objektu patřícího dědovi investora | Foto: se svolením Boys Place Nice a ceskacenazaarchitekturu.cz