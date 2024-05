Rodina odmítla platit majlant za byt v Praze. V pohodě se teď vejde do 45 metrů

Vměstnat do malého bytu o velikosti pouhých 45 metrů čtverečních plnohodnotné bydlení pro čtyřčlennou mladou rodinu s dětmi ve věku 5 a 6 let. To bylo zadání pro bytového architekta Ondřeje Kubáta, který se svého úkolu zhostil nadmíru zodpovědně, chytře a odvážně.

