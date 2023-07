Mateřská škola, která je jako z Teletubbies. Vymyká se stereotypu, šedi a nudě

V Říčanech u Prahy mají mateřskou školku, která vypadá jako z animovaného filmu nebo z pohádky. Má netradiční tvar a je plná barev. Zkrátka něco, co by zapadlo třeba do známého seriálu Teletubbies.

Mateřská škola rozhodně nemusí vypadat tuctově. Příkladem toho je novostavba v Říčanech u Prahy. | Foto: se svolením České ceny za architekturu