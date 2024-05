Malý, ale šikovný. S minibytem u Václaváku se vyloženě kouzlilo

Je docela těžké si představit, aby jen na 24 metrech čtverečních vznikl byt rozdělený do třech místností. A ještě, aby to vypadalo dobře a hlavně, aby se tam dobře bydlelo. V Praze, kousek od Václavského náměstí, se to nade vši pochybnost podařilo. Projekt se účastní i letošního ročníku prestižní soutěže Interiér roku.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte