Kdo by si nechtěl na chvíli odpočinout od velkoměstského stresu, uspěchané a zrychlené doby v klidu zeleně. Zázemí zahrádkářské osady na okraji města je pro takové útočiště jako stvořené. „Klient toužil právě po takovém ostrůvku klidu. Zároveň měl k dispozici velmi omezený rozpočet. Budovalo se proto většinou svépomocí, ale s láskou a od srdce,“ říká interiérová designérka Aneta Dvořáková, kterou investor oslovil. Zadání ji vrátilo o pár let zpátky, když na fakultě architektury jakožto studentka řešila podobný úkol. Navrhovala si tehdy „místo pro sebe“ s omezenou zastavěnou plochou. Podobně přistoupila i k aktuálnímu projektu.

Výrazným prvkem celého konceptu se stala tři veliká repasovaná okna, která umocňují hru světla a stínu v interiéru. Byla dovezena ze starého pivovaru nedaleko Mladé Boleslavi a následně upravena.

Úvahy o koncepci procházely různými fázemi. Na počátku byla snaha zachovat původní chatičku a jen vyčistit a vyřešit dispozici interiéru. S postupným odkrýváním nánosů a starých materiálů došla architektka s investorem k závěru, že bude lepší některé části kompletně vyměnit, protože velká část původní dřevěné konstrukce byla ztrouchnivělá a u patek uhnilá, v dezolátním stavu se nacházela také střešní krytina.

„Od počátku jsme diskutovali především o funkčním využití. Primárně pochopitelně šlo o relaxaci, mentální odpočinutí od shonu města, nasátí klidu a energie z blízké přírody, ostatně to byl hlavní záměr při výběru lokality,“ vzpomíná architektka. Jenže pandemie změnila náhled na spoustu činností a mnoha lidem začalo chybět zázemí, v němž by mohli bez nebezpečí nákazy na dálku pracovat. Investor proto do svých záměrů zahrnul také využití tiny house jakožto příležitostného místa pro home office.

Většina majitelů chatiček v městských zahrádkářských osadách potřebuje jen zázemí pro rychlé kuchtění, přespávat většinou chce v pohodlí svého bytu. Investor, s nímž spolupracovala Aneta Dvořáková, se však na noc domů vracet nechtěl. Ostatně někdy jde práce u počítače nejlépe od ruky v poklidu večera. Chtěl v chatce přespávat, mít možnost si něco malého uvařit a hlavně ji využívat co největší část roku. Když máte zahradu, hodí se také prostor na ukládání nářadí. I tohle bylo třeba v prostoru zohlednit.

Konstrukce je kombinací dřevěných prvků, zdiva a dvou podpírajících betonových sloupů. „Objem tiny housu je jednoduchý a čistý, mám ráda minimalistický funkční styl,“ vysvětluje architektka. Nejdominantnějším prvkem celého konceptu se stala tři veliká kovaná okna, která umocňují hru světla a stínu v interiéru. Byla dovezena ze starého pivovaru nedaleko Mladé Boleslavi a následně repasována. „Jejich členění evokuje stará chatařská okna hojně používaná na verandách,“ říká Aneta Dvořáková.

Okna jsou fixní, pouze jedno je z části posuvné, čímž se otvírá prostor do zahrady.

Zvolené řešení udává celému rekreačnímu objektu osobitý charakter.

Stěna nejvíce namáhaná větrem a deštěm je spolu se střechou pokryta plechovou krytinou. Plech má barvu hliníku, ladí ke komínu kamen, oplechování a svodu. Zbylé fasády mají navrženo obložení dřevěnými lamelami. O vytápění se spolehlivě i během mrazivých zimních nocí starají kamna na dřevo. Naštěstí byl původní objekt podsklepený, prostor bylo tedy možné využít pro technické zařízení a skladování zahradního náčiní.

Přání a sny v omezeného prostoru

Nejvíc času a přemýšlení bylo třeba věnovat vnitřní dispozici objektu, aby mohl plnit všechny požadované funkce. „Vybírala jsem asi ze šesti variant, jak prostor zabydlet co nejefektivněji. Některé věci se řešily za chodu přímo během stavby,“ podotýká Aneta Dvořáková. Počítal se každý centimetr nové dispozice, aby bylo možné seskládat jednotlivé komponenty dohromady. Základním zařizovacím prvkem se stal vestavný nábytek, vyrobený přesně na míru. „Vždycky pečlivě vyměřuji, ale tady jsem byla důkladná dvojnásob,“ vzpomíná architektka. Majitel si pochvaluje spoustu úložného prostoru, který mu pomáhá udržovat v domě pořádek.

V interiéru je zabudována minimální, ale dostačující kuchyňka, která se dá využít i během grilovacích setkání. O vytápění se starají už zmíněná kamna, u nichž si majitel se svými přáteli může vychutnávat pohled do ohně. Architektka splnila také speciální přání promítacího plátna a projektoru. Prostor pro spaní vznikl v patře.

V případě sedačky, lampy či květináčů zvolila architektka skandinávský design dánské značky BoConcept. Solitérním kusům sekundují nadčasové doplňky. Relax uprostřed zeleně samozřejmě vybízí k využití přírodních materiálů, proto padla volba především na dřevo, které doplňuje kov, kámen, keramika i sklo. Vstup měly přísně zakázán napodobeniny v podobě umělých a plastových prvků.

Šarm a noblesu vnesly do domku zemité barvy, jemné a nadčasové, doplněné škálou zelených odstínů a pro podtržení akcentu temně modrou, až antracitovou.

Architektka vytvořila i malý urbanistický koncept pro zahradu, kde si majitel může pěstovat na záhonu vlastní zeleninu. Vznikla grilovací zóna, venkovní pult z cortenu, dešťovku zachycuje pohledná nádrž, opláchnout ruce si lze v kamenném umyvadle. Nechybějí vkusné a funkční nádoby na třídění odpadu a veliký starý sud od vína pro bioodpad. Pohyb po zahradě usnadňují nášlapy ze starých dřevěných trámů a kusů břidlice, chodníky jsou vyskládány ze žulových kostek, aby dobře propouštěly vodu do země. Naprostá většina exteriéru je vybavena prvky sehnanými z bazarů a z druhé ruky, což přidává na hodnotě celého díla. „Doufám, že upravených chatiček bude přibývat a jejich obliba vzroste. Je o co stát,“ přidává přání Aneta Dvořáková.

Ing. arch. Aneta Dvořáková



Během studia architektury na pražském ČVUT absolvovala zahraniční studijní pobyty v Itálii a Mexiku. Studijní pobyt ve Francii zakončila pracovní stáží v Paříži. Prvními pracemi byly ukázkové byty developerského projektu Rezidence nad Rokytkou. Následovala spolupráce se stavební společností MTMCO, která se zaměřuje na komplexní interiérové vestavby a rekonstrukce firemních kanceláří. V současné době se zabývá především návrhy rekonstrukce bytů. „Architekturu vnímám jako komplexní obor, který spojuje funkčnost, praktičnost, estetiku, eleganci a krásu,“ říká Aneta Dvořáková.