Kompozičně symetrickou stavbu se podařilo navrhnout tak, aby splynula s okolním terénem. Hlavní vstup se nachází ve středu objektu. Přes zádveří návštěvník přejde do prostorné haly. „Důstojnost prostoru umocňuje průhledová osa do vnitřního atria. V přízemí se nachází soukromá část domu – dětské i hostinské pokoje orientované do ulice, ložnice s výstupem do atria a zázemí domu. To tvoří koupelny, šatna, sauna a technická místnost,“ přiblížil projekt Václav Navrátil z architektonického studia SENAA architekti. Spolu s investorem se ho rozhodl prezentovat i v rámci prestižní soutěže Grand Prix architektů – Národní ceny za architekturu.