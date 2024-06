Jak si zajímavě a poměrně nízkonákladově upravit pronajatý byt? Inspiraci nabízí mladý pár z Prahy, který za svůj počin sklidil i oprávněný úspěch v prestižní soutěži Interiér roku.

Při výběru nábytku do obývacího pokoje hledala dvojice praktické a jednoduché řešení, které by splnilo jejich požadavky. | Foto: se svolením Ivety Kulhavé

Jakub Žoha a Štěpán Mareš se rozhodli proměnit svůj pronajatý byt v činžovním domě v takový prostor, který by odpovídal jejich životnímu stylu. Výhodou bylo, že oba jsou architekti, takže věděli, jak na to.

Už od začátku proměny to byla docela dřina. „Obrousili jsme parkety, oškrábali starou výmalbu a doplnili jsme interiér barevnými kontrasty, které ladí s přírodními odstíny. I když to zní jednoduše, nebylo to tak snadné,“ popsali Jakub Žoha a Štěpán Mareš.

Ve své kreativitě si přitom žádné meze nekladli a snažili se být i odvážnými, jelikož jak dvojice říká, přestože jde o pronajatý byt, je to jejich domov.

Štuková omítka dodala bytu charakter

Oškrábání původní výmalby se nakonec ukázalo jako velmi dobrý nápad, jelikož se pod ní nacházela krásná štuková omítka. A ta dodala bytu charakter.

„Místy jsou vidět šrámy po předchozím sekání elektřiny, ale právě to nám přišlo zábavné. Omítky jsme následně natřeli penetrací, která jim mimo jiné dodala sametový lesk. Jen v předsíni bylo šrámů příliš, proto jsme se rozhodlo pro vymalování s oživujícím kontrastem,“ uvedl mladý pár, který projekt přihlásil i do prestižní soutěže Interiér roku. Sklidil v ní úspěch.

Kredenc po babičce i růžové piano

Velké péče se dočkala také kuchyně, kterou dvojice považuje za velmi důležitou část jejich domova.

„Ta nabízí dostatek prostoru pro linku, velký jídelní stůl a kredenc po babičkách. Propojení s obývacím pokojem vytváří vzdušný a příjemný prostor. Máme tak dostatek místa pro vše, co potřebujeme každý den, ale i pro pohodlné stolování s více hosty,“ míní dvojice architektů.

A velký designový bonus? Růžové piano.

Ložnice nabízí pestrou paletu barev na omítkách, které se mění s denním světlem a dodávají místnosti živost a originalitu.Zdroj: se svolením Ivety Kulhavé

Modrá je pro nás byt dobrá

Už při vstupu do interiéru pozornost upoutá modrá předsíň. Jsou tam modré stěny, modrý strop a dokonce i jedny modré dveře. A proč právě modrá?

„Symbolizuje klid, důvěru, spojení,“ vysvětlil kreativní pár.

Barevností zaujme i ložnice. „Pestrá paleta barev na omítkách, které se mění s denním světlem a dodávají místnosti živost a originalitu,“ popsali Jakub Žoha a Štěpán Mareš.

Obrazy i spousta květin

Co se týče vybavení nábytkem, dvojice zvolila známý string systém, díky kterému získala dostatek úložného prostoru i příjemný pracovní prostor. Jedinečnou atmosféru pak dodává sbírka obrazů umístěná na podsvícené modré polici.

Interiér je zároveň plný květin.

„Vyrobili jsme i kulatý podstavec na kolečkách, na který jsme umístili kovové válce. Květiny jsou na jednom místě, je jim dopřáno umělé osvětlení a zároveň je můžeme bez obav rosit,“ popsali dva architekti, jak si ještě zútulnili pronajatý byt.