Přízemní dům v Modrých horách je příkladnou ukázkou, jak se lze velkoryse vypořádat s nadstandardní parcelou na krásném místě jižní Moravy. Architektovi se ve spolupráci s vlastníkem na pěti stech metrech zastavěné plochy zkrátka podařilo vybudovat jedinečný dům s vlastní smyslnou duší.

Jeden z podvečerních pohledů na dům. | Foto: se svolením Prodesi/Domesi a BoysPlaceNice

Bořetice, Kobylí, Němčičky, Velké Pavlovice, Vrbice. To jsou obce, které se sdružily do svazku obcí. Lokality, kde se snoubí vinohrady s malebnými vesničkami se vstřícnými obyvateli. Ti dbají na tradice předků a pečují tak o to, co jim předali. Lokalitě se říká Modré hory.

Právě v tomto regionu si postavila dům si v okrajové části menšího města postavila dům tříčlenná rodina se dvěma psy. Výsledek stojí za to.

Ukážu vám dům, ale nasaďte si brýle prosím

Pro splnění svého snu si rodina vybrala pro spolupráci architektonické studio Prodesi/Domesi v čele s hlavním architektem projektu Michalem Kotlasem. Ten k představení svého nápadu zákazníkovi využil moderních technologií.

Skvělý dům za Prahou. Podívejte se, štíhlý bílý kvádr má něco nečekaného navíc

„Ke sladění představy o prostoru pomohlo v začátcích spolupráce využití brýlí s virtuální realitou. Klient si tak udělal jasnější vizi o vnitřních prostorech domu,“ uvedl Michal Kotlas.

Ocenil i samotného majitele nového domu, který podle něj měl potřebnou dávku „osvícenosti“ k vytvoření architektonicky kvalitní a udržitelné stavby.

Do atria zasadili strom

Nový dům je dřevostavba zasazená do krásné jihomoravské přírody.

„Chtěli jsme, aby zeleň zvenku prostoupila dovnitř do domu, což se povedlo díky proskleným stěnám a atriím, které přes terasy propojují vnitřní prostor se zahradou,“ uvedl Kotlas s tím.

V jednom z atrií dokonce nechali zasadit strom. „Ten při slunečním svitu vytváří zajímavou hru světla a stínu a zároveň tvoří určitou clonu obývací místnosti od exteriéru,“ popsal architekt.



Nahrává se anketa ...

Zahrada přechází v sad

Novostavba se nachází ve stávající zástavbě rodinných domů na okraji obce. Obklopuje ji velký pozemek, který je orientován v bezprostřední blízkosti meruňkových sadů a vinic.

Z ruiny místem radosti. Dům v Českém Krumlově přežil i povodně, nyní znovu září

„Za domem se nachází okrasná zahrada. Ta přechází v pravidelný ovocný sad, zakončený objektem pro hosty a zázemím. Přesto, že je dům poměrně velký, působí nenápadně a perfektně zapadá do okolní krajiny. Skutečnost ještě umocňuje plochá střecha s extenzivní zelení,“ uvedl hlavní architekt projektu Michal Kotlas.

Z popisu krásného domu v Modrých horách Hlavní vstup k domu je otevřený, bez oplocení. Slouží jak pro pěší příchod, tak pro vjezd aut.

Od okolí je dlážděná plocha vchodové části oddělena betonovými stěnami s průhledy do soukromé části zahrady. Tyto stěny zároveň propojují vnitřní prostory domu s okolím.

Všechny obytné místnosti domu obepínají terasy. Plochá střecha s přesahem představuje jejich přirozené krytí před deštěm a sluncem.

U hlavní terasy před obývacím pokojem bylo vytvořeno koupací jezírko, které stejně jako vegetační střecha pomáhá upravovat klima v teplých dnech.

Terasa umístěná podél domu na druhé straně zase nabízí zapuštěný bazén s venkovní sprchou a vstupem na toaletu.

Skvělá kombinace oken a akustických panelů na stropě

A co interiér? Všechny obytné místnosti jsou maximálně propojeny se zahradou. Okna jsou vedena od podlahy ke stropu se skrytými rámy. Nic tak neruší výhled do okolí.

Na venek běžný dům, uvnitř domov snů. Vítejte na prohlídce ruzyňské řadovky

„Hlavní obytný prostor s velkou kuchyní, jídelnou a posezením je maximálně otevřený směrem ven. Tento efekt ještě umocňují dřevěné akustické panely na stropě, které přecházejí přes bezrámová okna z interiéru do podhledu střechy v exteriéru. Tím se celý prostor uvnitř i venku opticky zvětšuje a propojuje,“ popsal architekt Michal Kotlas.

Další tipy na zajímavé novostavby či bytové proměny najdete v sekci související články pod tímto textem.

V rohu obývací místnosti je krbová vložka s obestavbou, která má vzhled pohledového betonu.

Praktickou součástí domu je technická místnost se zázemím pro technologie, pračku a sušičku, spolu s pracovní deskou na skládání prádla. V místnosti najdeme také zvýšený psí sprchový kout, včetně speciální sprchy s kartáčem na psí srst.