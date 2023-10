Hlavní město Praha má přes 100 tisíc domů. Řada z nich samozřejmě stojí za pozornost a obdiv, protože se nějakým způsobem odlišují od běžných standardů. Bezesporu mezi ně patří na první pohled nenápadný řadový dům nedaleko letiště. Poměrně obyčejně však vypadá pouze z venku.

Masivní dřevěné schodiště patří mezi dominanty domu. Částečně zasahuje i do nosné stěny. | Foto: se svolením Studio Flusser

Třípodlažní řadový dům obklopený zahradou v Praze je ukázkou, jak lze stylově až luxusně pracovat s vnitřním prostorem objektu, který na navenek nevypadá nijak okázale. Pokud se však spojí vize investora, odvaha, silný cit pro vkus a kreativní řešení architekta, vznikne nádherné bydlení jako na bohatém západě.

Stavba svépomocí nedávala moc jistot

Rekonstrukce desítky let staré nemovitosti se uskutečnila podle návrhu architektonického studia No architects. Investorem je muž, který často létá na pracovní cesty do ciziny, a tak se mu s rodinou hodí dům, který našel blízko ruzyňského Letiště Václava Havla.

Výchozí stav pro rekonstrukci nebyl nejoptimálnější. Dům byl v 70. letech postaven svépomocí.

„Nejen proto bylo nutné se statikem prověřit každý stavební krok dvakrát. To abychom se nedočkali nepříjemných překvapení a předešli úrazu pro zhotovitele. Přece jen tu bylo riziko, že někde v minulosti zedníci-laici něco podcenili,“ připomenul architekt Filip Novák z kanceláře No architects, který se na projektu podílel spolu s Danielou Baráčkovou, Petrou Doudovou a Barborou Jelínek.

Depresivní schodiště skončilo ve šrotu

Interiér už pak vůbec neodpovídal požadavkům pro moderní bydlení. „Páteř domu tvořilo jemně depresivní ocelové schodiště zazděné v tmavém koutě domu,“ přiblížil kus původní podoby architekt Jakub Filip Novák. Schodiště samozřejmě muselo pryč, stejně jako došlo k bourání části stěn a stavění nových. Nutné bylo i celkové vyztužení objektu.

Práce jako výměnu všech přípojek, oken, dveří i přestavbu střechy u takovéto kompletní rekonstrukce už není snad ani nutné připomínat. Zbourána a znovupostavena pak byla terasa.

Pohled do koupelny.Zdroj: se svolením Studio Flusser

Nádhera a zase jenom nádhera

Pracovalo se samozřejmě i s dispozicí, kdy byla mimo jiné podle současných trendů propojena kuchyně s obývacím pokojem. Zastavěná plocha u tohoto objektu činí 110 metrů čtverečních, hrubá podlahová plocha 318 metrů čtverečních a užitná plocha pak 238 metrů čtverečních. Velmi povedený je interiér, plný dřeva a vkusných designových prvků.



